【施政迴響】發展局：海沙非主要填料，填料問題不會影響工程推進

《經濟通通訊社１１日專訊》施政報告提出北部都會區發展計畫，同時準備同步填海造地，

對於有報道指，業界擔心三大填海工程恐「搶乾」物料，發展局指，按照政府估算，交椅洲人工

島１０００公頃填海所需的填料，約為２﹒５億至３億公噸。這是當局一直以來的估算，並非報

道所指最新的評估。而整項工程，當中一半的填海物料，即約１﹒２５憊至１﹒５億公噸，為由

建築工程產生的惰性建築廢料（公眾填料），其餘主要為機製砂，而非報道的海沙。

發言人指，香港平均每年產生約１５００萬公噸公眾填料，１０至１５年可產生約１﹒５億

至２﹒３億公噸。政府會盡量物盡其用，優先採用作填海物料。至於其餘部分主要使用的機製砂

，為採石場的副產品，生產量可以按需求而調節，內地珠三角一帶有不少採石場可提供供應。



＊澄清交椅洲人工島旨在打造第三個核心商業區＊



發言人續表示，《施政報告》提到啓動龍鼓灘近岸填海及重新規劃屯門西的規劃及工程研究

，以及研究馬料水填海，當局相信即使加上這些填海工程，透過適當的安排，填料問題並不會影

響工程的推進。政府今年６月已委聘顧問，為交椅洲人工島進行詳細規劃及工程研究，當中包括

探討有關填料供應事宜。

另外，對於報道指政府會研究在交椅洲人工島引入輕工業用地。發言人強調，一直以來，政

府計劃在交椅洲人工島打造媲美中環的香港第三個核心商業區，並非以發展輕工業為方向。

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