  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/10/2021 15:04

【施政迴響】發展局：海沙非主要填料，填料問題不會影響工程推進

　　《經濟通通訊社１１日專訊》施政報告提出北部都會區發展計畫，同時準備同步填海造地，
對於有報道指，業界擔心三大填海工程恐「搶乾」物料，發展局指，按照政府估算，交椅洲人工
島１０００公頃填海所需的填料，約為２﹒５億至３億公噸。這是當局一直以來的估算，並非報
道所指最新的評估。而整項工程，當中一半的填海物料，即約１﹒２５憊至１﹒５億公噸，為由
建築工程產生的惰性建築廢料（公眾填料），其餘主要為機製砂，而非報道的海沙。
　　發言人指，香港平均每年產生約１５００萬公噸公眾填料，１０至１５年可產生約１﹒５億
至２﹒３億公噸。政府會盡量物盡其用，優先採用作填海物料。至於其餘部分主要使用的機製砂
，為採石場的副產品，生產量可以按需求而調節，內地珠三角一帶有不少採石場可提供供應。

＊澄清交椅洲人工島旨在打造第三個核心商業區＊

　　發言人續表示，《施政報告》提到啓動龍鼓灘近岸填海及重新規劃屯門西的規劃及工程研究
，以及研究馬料水填海，當局相信即使加上這些填海工程，透過適當的安排，填料問題並不會影
響工程的推進。政府今年６月已委聘顧問，為交椅洲人工島進行詳細規劃及工程研究，當中包括
探討有關填料供應事宜。　
　　另外，對於報道指政府會研究在交椅洲人工島引入輕工業用地。發言人強調，一直以來，政
府計劃在交椅洲人工島打造媲美中環的香港第三個核心商業區，並非以發展輕工業為方向。
（ｓｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/10/2021
【電荒不再慌】專家評限電概念股：煤炭股要食胡　電企可看高？
財經熱話11/10/2021
美團反壟斷處罰有結果消除陰霾　大行唱好北水掃貨飆近一成
市場動向11/10/2021
疫情帶動電商及物流多大商機？專家為您逐一講解
財經熱話11/10/2021
《講股論勢－鄭廣復》恒指GOGO高 有貨好風騷
財經熱話11/10/2021
聯想回A計劃告吹大行降評級　股價插逾一成半
開市Good Morning11/10/2021
曾永堅：美團短線百天線為關鍵　聯想撤回A不必過份解讀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】賞櫻桃小丸子雨傘

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金