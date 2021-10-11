  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/10/2021 15:15

《大灣區》渣打大灣區營商景氣指數下滑，編制以來首次錄得下跌

　　《經濟通通訊社１１日專訊》渣打與貿發局合作，對１０００家於大灣區開展運營的公司展
開調查，編制渣打大灣區營商景氣指數（ＧＢＡＩ），渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恒指，
ＧＢＡＩ顯示今年第三季大灣區營商信心下滑，受疫情反彈影響，ＧＢＡＩ由次季的５８﹒７跌
至今季的５２﹒７，是指數編制以來首次錄得下跌。該區的經濟增長減慢，但相對中國整體下滑
幅度則較輕微。
　　細分數據表明，服務導向的行業領域依然持續相對低迷。ＧＢＡＩ經營活動預期指數按季下
跌１﹒４個百分點至５７﹒９，顯示對第四個季度的預期仍然樂觀。「新訂單」成份指數數位最
高，為６４﹒６，緊隨其後的是「生產」和「利潤」。渣打相信，政府將會試圖鼓勵短期煤炭產
量提升，同時允許增加煤炭進口，以限制經濟增長下行的風險，從而最終總體遏制此次經濟影響

　　劉健恒又指，據ＧＢＡＩ成分指數顯示，專業服務業領域持續低迷，使有較高服務業比重的
深圳子指數大跌１２﹒９點。季度信用預期指數不俗，但尚未反映恒大事件影響，大部份受訪者
對大灣區房產保持中性態度。
　　渣打指，衡量恒大事件的影響可能有些困難，這更多取決於如何處理違約和後續重組，以限
制其向更大範圍的金融業和實體經濟蔓延。（ｓｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/10/2021
本地銀行股持續穩升　匯控獲多間大行唱好連升五日
中國故事11/10/2021
《神州經脈》中美視像會談　交易電價上浮空間擴　人行收水A股軟
專訪11/10/2021
【專訪】陶冬：港府開拓發展北部都會區　意在跟上國家發展步伐（有片）
財經熱話11/10/2021
【電荒不再慌】專家評限電概念股：煤炭股要食胡　電企可看高？
財經熱話11/10/2021
美團反壟斷處罰有結果消除陰霾　大行唱好北水掃貨飆近一成
市場動向11/10/2021
疫情帶動電商及物流多大商機？專家為您逐一講解
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】賞櫻桃小丸子雨傘

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金