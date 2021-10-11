《大灣區》渣打大灣區營商景氣指數下滑，編制以來首次錄得下跌

《經濟通通訊社１１日專訊》渣打與貿發局合作，對１０００家於大灣區開展運營的公司展

開調查，編制渣打大灣區營商景氣指數（ＧＢＡＩ），渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恒指，

ＧＢＡＩ顯示今年第三季大灣區營商信心下滑，受疫情反彈影響，ＧＢＡＩ由次季的５８﹒７跌

至今季的５２﹒７，是指數編制以來首次錄得下跌。該區的經濟增長減慢，但相對中國整體下滑

幅度則較輕微。

細分數據表明，服務導向的行業領域依然持續相對低迷。ＧＢＡＩ經營活動預期指數按季下

跌１﹒４個百分點至５７﹒９，顯示對第四個季度的預期仍然樂觀。「新訂單」成份指數數位最

高，為６４﹒６，緊隨其後的是「生產」和「利潤」。渣打相信，政府將會試圖鼓勵短期煤炭產

量提升，同時允許增加煤炭進口，以限制經濟增長下行的風險，從而最終總體遏制此次經濟影響

。

劉健恒又指，據ＧＢＡＩ成分指數顯示，專業服務業領域持續低迷，使有較高服務業比重的

深圳子指數大跌１２﹒９點。季度信用預期指數不俗，但尚未反映恒大事件影響，大部份受訪者

對大灣區房產保持中性態度。

渣打指，衡量恒大事件的影響可能有些困難，這更多取決於如何處理違約和後續重組，以限

制其向更大範圍的金融業和實體經濟蔓延。（ｓｌ）

