  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/10/2021 19:07

【選舉改革】民主黨立法會選舉黨內甄選提名期截止，無人報名

　　《經濟通通訊社１１日專訊》立法會選舉將於１２月舉行，民主黨宣布，截至今日傍晚６時
黨內提名期結束為止，並無收到任何黨員提交報名表格參加黨內甄選。
　　有意參選的六四工運領袖韓東方早前接受電台訪問時表示，機制要求黨員要取得至少４０名
黨員提名，但他暫時取得的提名票不足１０張，大部分他接觸的人均願意提名他，但亦有部分人
未有回覆，他認為自己過去１０年無參加黨活動，不太認識黨友，因此爭取提名較困難。（ｃｌ
）　

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/10/2021
本地銀行股持續穩升　匯控獲多間大行唱好連升五日
中國故事11/10/2021
《神州經脈》中美視像會談　交易電價上浮空間擴　人行收水A股軟
專訪11/10/2021
【專訪】陶冬：港府開拓發展北部都會區　意在跟上國家發展步伐（有片）
財經熱話11/10/2021
【電荒不再慌】專家評限電概念股：煤炭股要食胡　電企可看高？
財經熱話11/10/2021
美團反壟斷處罰有結果消除陰霾　大行唱好北水掃貨飆近一成
市場動向11/10/2021
疫情帶動電商及物流多大商機？專家為您逐一講解
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】賞櫻桃小丸子雨傘

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金