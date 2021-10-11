【選舉改革】民主黨立法會選舉黨內甄選提名期截止，無人報名

《經濟通通訊社１１日專訊》立法會選舉將於１２月舉行，民主黨宣布，截至今日傍晚６時

黨內提名期結束為止，並無收到任何黨員提交報名表格參加黨內甄選。

有意參選的六四工運領袖韓東方早前接受電台訪問時表示，機制要求黨員要取得至少４０名

黨員提名，但他暫時取得的提名票不足１０張，大部分他接觸的人均願意提名他，但亦有部分人

未有回覆，他認為自己過去１０年無參加黨活動，不太認識黨友，因此爭取提名較困難。（ｃｌ

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