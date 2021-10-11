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11/10/2021 07:51

【企業盈警】耀才證券（０１４２８）中期未審核盈利跌近１５％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》耀才證券金融（０１４２８）公布，初步財務數據，截至９月
３０日止中期未經審核綜合稅後純利為約２﹒９５億元，比去年同期純利約３﹒４６億元跌約
１４﹒７４％。
　　該集團指，今年港股市場陰晴不定，未來會繼續捉緊市場機遇，為投資者爭取最理想的回報
。該集團尋求新突破，開拓新市場及發掘全新金融產品，進一步提升競爭力及增加市場佔有率。
（ｗｈ）

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