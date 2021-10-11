龍翔（９３５）獲每股１﹒２８元溢價逾８％私有化，申請今早復牌

《經濟通通訊社１１日專訊》龍翔集團（００９３５）公布，獲深圳上市的廣東宏川智慧物
流（深：００２９３０）作為要約人提出以每股要約價１﹒２８元現金的私有化建議，作價較停
牌收報１﹒１８元溢價約８﹒４７％。該股於本月４日停牌，已申請在今天上午９時起恢復股份
買賣。
該集團指，假設全部已發行股本約１２﹒２１億股悉數接納要約，總現金代價約１５﹒６２
億元。於上周五（８日），要約人與吳氏ＩＵ方訂立不可撤回承諾，由吳氏ＩＵ方及其他ＩＵ方
所持股權約８６﹒９１％。
，將接納要約。倘收到不少於９０％要約股份的有效接納，可能提出的強制收購及撤回股份的上
市地位。每股要約價較６月底每股資產淨值約０﹒９５元溢價約３４﹒７４％，而要約人將不會
提高要約價。
該集團指，於截至最後交易日的６個月期間，股份平均每日成交量為每天約７萬股，僅佔約
０﹒０１％股權，股份的流動性較低，使股東難以在不對股份價格產生不利影響情況下在市場上
出售大量股份。要約旨在以有吸引力的溢價將股東在該集團的投資變現，同時不會為股份價格造
成任何下調壓力。（ｗｈ）
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