  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/10/2021 07:51

《神州民企》紫金礦業（０２８９９）逾４９億人幣購碳酸鋰項目

　　《經濟通通訊社１１日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，以約９
﹒６億加元（約４９﹒３９億元人民幣）收購持有碳酸鋰項目的加拿大上市公司Ｎｅｏ　Ｌｉｔ
ｈｉｕｍ　Ｃｏｒｐ﹒（新鋰公司），以每股６﹒５加元現金收購全部普通股，較新鋰公司在上
周五（８日）收盤價溢價約１８％。
　　該集團指，新鋰公司主要在阿根廷從事勘探和礦產資源開發，核心資產為位於阿根廷西北部
卡塔馬卡省的３Ｑ鋰鹽湖項目，擁有１３個採礦權，礦權面積總計３５３平方公里，覆蓋整個鹽
湖表面和滷水湖。新鋰公司於６月更新３Ｑ項目資源量估算結果，碳酸鋰當量總資源量約７５６
﹒５萬噸，其中探明加控制級碳酸鋰當量資源量為５３０﹒４萬噸，根據４月預可行性研究報告
，３Ｑ項目規劃每年生產　２萬噸電池級碳酸鋰，礦山壽命３５年。項目預計初始投資為３﹒
１９億美元，維持性資本開支２﹒０７億美元；稅後淨現值１１﹒４４　億美元，內部收益率為
４９﹒９％，投資回收期為１﹒７年，該項目具擴產條件，年產碳酸鋰有可能達４萬至６萬噸。
該集團指，鋰是新能源的戰略性礦種，是確定需拓展的戰略性資源。（ｗｈ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/10/2021
【陶觀天下】港府開拓發展新空間，聯儲無懼就業再波折
香港要聞08/10/2021
【施政報告】曾國衞：計劃下個立法年度修訂區旗區徽條例
財經熱話08/10/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》國慶檔電影票房佳　貓眼娛樂股價或有起色
中國故事08/10/2021
《神州經脈》國慶旅遊消費跌樓市失色　節後收水滬指三千六得復失
財經熱話08/10/2021
《股市一周》中美關係緩和且科技地產股回升 港股連升兩周
香港要聞08/10/2021
【施政報告】黃偉綸：長遠土地短缺達三千公頃　有信心覓足夠土地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】賞櫻桃小丸子雨傘

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金