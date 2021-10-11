《神州民企》紫金礦業（０２８９９）逾４９億人幣購碳酸鋰項目

《經濟通通訊社１１日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，以約９

﹒６億加元（約４９﹒３９億元人民幣）收購持有碳酸鋰項目的加拿大上市公司Ｎｅｏ Ｌｉｔ

ｈｉｕｍ Ｃｏｒｐ﹒（新鋰公司），以每股６﹒５加元現金收購全部普通股，較新鋰公司在上

周五（８日）收盤價溢價約１８％。

該集團指，新鋰公司主要在阿根廷從事勘探和礦產資源開發，核心資產為位於阿根廷西北部

卡塔馬卡省的３Ｑ鋰鹽湖項目，擁有１３個採礦權，礦權面積總計３５３平方公里，覆蓋整個鹽

湖表面和滷水湖。新鋰公司於６月更新３Ｑ項目資源量估算結果，碳酸鋰當量總資源量約７５６

﹒５萬噸，其中探明加控制級碳酸鋰當量資源量為５３０﹒４萬噸，根據４月預可行性研究報告

，３Ｑ項目規劃每年生產 ２萬噸電池級碳酸鋰，礦山壽命３５年。項目預計初始投資為３﹒

１９億美元，維持性資本開支２﹒０７億美元；稅後淨現值１１﹒４４ 億美元，內部收益率為

４９﹒９％，投資回收期為１﹒７年，該項目具擴產條件，年產碳酸鋰有可能達４萬至６萬噸。

該集團指，鋰是新能源的戰略性礦種，是確定需拓展的戰略性資源。（ｗｈ）

