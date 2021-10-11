貝森金融（００８８８）控股股東押記股份遭委任接管人

《經濟通通訊社１１日專訊》貝森金融（００８８８）公布，於上周五（８日），由執行董

事及控股股東徐沛欣實益擁有的喜昌通知，喜昌將該集團約４７﹒８６％股權作押記的股份獲接

管人之委任。該集團現正就有關事宜尋求法律意見，包括根據上巿規則及╱或公司收購、合併及

股份回購守則之影響。

該集團指，有關委任涉及由喜昌為押記人就該集團股份扺押予由中國華融資產管理全資擁有

的Ｆｒｕｉｔｆｕｌ Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ為承押人所訂立的股份押記。喜昌通知，該公司收到

一封信函，有關羅兵咸永道之莊日杰及溫曉陽就押記股份之共同及各別接管人之委任。按喜昌提

供的資料，接管人獲Ｆｒｕｉｔｆｕｌ Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ委任是由於喜昌根據投資協議條款

未支付季度固定股息，構成違約事件，導致股份抵押項下之抵押品即時被強制執行。

該集團指，接管人之委任不構成其合約違約或授予對方有權提早終止協議，以及由於股份押

記的抵押品並非為擔保該集團任何義務或由該集團借入任何貸款而訂立，故不涉及任何可能違反

該集團貸款契諾行為。此外，目前該集團概無債務由喜昌擔保，故認為接管人之委任對財務及經

營狀況無存在任何重大不利影響。（ｗｈ）

