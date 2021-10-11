《日入而息》恒指進帳近５百點，傳小紅書或轉住香港上市

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市場憧憬內地當局短期對其監管放鬆，恒指收升４８７點或１﹒９６％，報２５３９１

傳內地網絡購物和社交平台小紅書在擱置美國上市計劃後，正考慮改往香港上市，集資額或介乎

５－１０億美元，即約３９億－７８億港元

香港房地產協會認為，桂山島符合葵涌碼頭搬遷的條件，亦有條件成為貨櫃碼頭及粵港澳「智能

物流」產業園

中國房地產商花樣年日前傳出一筆２﹒０５億美元的債務違約，引發市場關注。花樣年公布，將

調整債券交易方式，同時研議出售資產應對短期債務

渣打大灣區營商景氣指數下滑，編制以來首次錄得下跌

全國政協副主席董建華上月於瑪麗醫院進行了手術，手術順利完成，正在康復休養。由於手術後

需定期作檢查，因此董建華現在醫院覆檢

民主黨宣布，截至今日傍晚６時黨內提名期結束為止，並無收到任何黨員提交報名表格參加黨內

甄選

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《即日市況》

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恒指高收４８７點報２５３２５，科指升１９６點報６４０３

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《深滬股市》

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萬億成交不再，滬指轉跌０﹒０１％三千六復失

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《美元匯價》

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日國債息差拉闊，美元兌日圓向１１４進發

歐元最新報１﹒ １５６８╱７２，日圓最新報１１２﹒８８╱９２

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《公司資訊》

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港交所Ａ５０期貨獲准美國銷售，下周一開始交易

傳小紅書擬轉往香港上市，集資至少３９億元

三葉草生物製藥開始評估香港上市需求

開拓藥業（０９９３９）治療晚期肝細胞癌新藥的臨床試驗獲藥監局批准

阿里（０９９８８）旗下淘特上線微信掃碼付，雙１１前完全開放；阿里巴巴創業者基金╱匯豐

創業比賽啟動，競奪４００萬美元投資額

復星旅文（０１９９２）旗下多個度假村國慶黃金周假期表現大幅跑贏行業

舜宇光學（０２３８２）９月手機鏡頭出貨量按年減少２１％

李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）共１５１﹒７萬股

ＡＳＭ Ｐａｃｉｆｉｃ（００５２２）協議收購美國汽車鏡頭公司

艾德韋宣（０９９１９）累計抖音電商直播帶貨ＧＭＶ貢獻約３﹒７億元人民幣

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《國企紅籌》

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東風（００４８９）首九個月汽車銷量增４﹒６％，單月跌２４﹒８％

秦港股份（０３３６９）首九個月吞吐量按年增０﹒６％

中糧家佳康（０１６１０）９月生鮮豬肉銷量按月升１３﹒９％

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《神州民企》

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國美零售（００４９３）與國美管理訂立框架協議提供管理服務；未來或將家電供應鏈從公司分

拆，甚至上市

花樣年（０１７７７）擬出售資產紓困，境內債被降級後調整交易方式

吉利汽車（００１７５）９月總銷量按年跌１８％至１０﹒３９萬部

翰森製藥（０３６９２）附屬研發的治療實體瘤藥物獲臨床試驗通知書

中升控股（００８８１）首九個月新車銷量按年增１８％

正榮地產（０６１５８）首九月合約銷售額增２１％，單月則跌２９％

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《中國要聞》

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一汽集團與萬達啟合作，擬共建「紅旗用戶體驗生態」

渣打大灣區營商景氣指數下滑，編制以來首次錄得下跌

２０２１民企研發投入榜單發布，華為阿里騰訊列前三

商務部會同有關部門開展３萬噸中央儲備豬肉收儲

上海市政府會議部署對養老服務機構強化綜合監管

上交所中止先正達發行上市審核，財務資料過期需補提交

上海成立首個「一帶一路」聯合實驗室

今年第四批國家儲備銅鋁鋅完成投放共１５萬噸

微信據報取消外鏈卡片式轉發分享，相關人士表示無法判斷外鏈安全性

內地擬禁非公資本參與新聞產業，不得涉輿論導向直播

發改委表示推廣地方支持民企改革發展典型做法共７２條

成品油價年內第十三次調漲，汽柴油每噸上調逾３百元

上海「十四五」期間將新增國有控股上市公司逾２０家

人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠１９００億元；國慶支付非現金業務２０萬億元，回復

疫前水平

山西暴雨成災，騰訊捐５０００萬元小米捐１０００萬馳援救災

習近平將出席《生物多樣性公約》第十五次締約方大會

新版市場准入負面清單較上版減６項，「挖礦」列淘汰

中印邊境上月再爆衝突，兩軍舉行第十三輪軍長級會談

山西省暴雨致逾１７５萬人受災，６０座煤礦停產

哈爾濱推人才購房補貼穩樓價，放鬆房企預售資金監管

９月房產信託產品成立規模環比降逾四成，後續難回暖

李克強：推動煤礦釋產能，支持煤電企業增加電力供應

城銀清算原董事長崔瑜接受調查

山西原公安廳長劉新雲及青海檢察長蒙永山涉貪被起訴

瑞銀前海獲批證券投資基金銷售業務資格

９月境外機構投資者增持人民幣債券近９００億元人幣

廣東表示加快化解隱性債務存量，研全域無隱性債務試點

財政部等向山西、陝西預撥８０００萬人幣防汛救災

上海第二輪土拍首日，大華底價摘得兩宗城中村地塊

中國外交部就澳洲前總理涉台言論向澳方提出嚴正交涉

多項目延期交付，內媒確認濟南暫停辦理綠地預售許可

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《其他消息》

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鄭若驊稱正擬備草案建立與內地更全面民商事判決機制

林鄭月娥料明晤地產商，商北部都會區大計

黃錦星稱將透過區域供冷等方式，減少商業樓宇用電

房地產協會表示本港將以「南金融、北科創」方向發展

發展局表示海沙非主要填料，填料問題不會影響工程推進

香港房地產協會建議放寬活化工廈計劃限制；香港房地產協會提議將葵涌碼頭遷往桂山島

徐英偉明赴深圳考察創業基地

民主黨立法會選舉甄選機制今日截止報名

董建華發言人表示董先生上月接受手術後正康復休養

大灣區航空已獲民航處發航空營運人許可證

信保局表示最近付貨前保障產品查詢量上升；信保局已就「出口信用擔保計劃」接觸３間銀行，

正商討細節

據報九巴同意警方在無搜令下可索取閉路電視及八達通紀錄

教育局表示明年起中小學須每周及特別場合舉行升國旗儀式

水警墮海殉職案，兩疑犯內地落網

張灼華稱要把握機遇，基金業界應加緊布局區內銷售網路

澳門政府推８項措施支援中小企

美聯十大屋苑周末錄２宗成交，創近３３個月新低

颱風天雨兼新盤搶客，中原十大屋苑周末僅錄１宗成交

深股通額度全日用１８００萬元；滬股通額度全日用近３６億元，陸股通淨流入近２億元

數碼港表示報告融入大灣區訊息強烈，有利創科長遠發展

將軍澳新盤命名為海茵莊園，最細約２００平方呎起

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《恒大困局》

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傳恒大離岸債持有人聯繫律所定應急方案，防資產被售

恒馳新能源汽車研究院註冊資本急增９倍至１０億元人民幣

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《螞蟻整改》

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螞蟻科技集團註冊資本大增逾４７％至３５０億元人民幣

螞蟻集團表示註冊資本變動因資本公積轉增，無新投資者

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《解決電荒》

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內蒙鄂爾多斯與１８省區簽四季度煤炭中長期保供合同

國家能源局表示採更有力措施增煤炭生產，擴進口規模

國家電投東北公司煤炭庫存回升，火電開機率近９４％

發改委表示電廠煤炭庫存明顯提升，存煤７天以下削九成

礦山安監局表示做好保供的同時嚴防煤礦盲目擴能增產

遼寧停止水泥生產用電，推高水泥價格

非計劃停機檢修超期，華電等電企遭內蒙古能源局約談

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《重拳監管》

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人民日報表示網遊帳號租賣需重視，讓未成年人遠離沉迷

９月全國受理網絡違法和不良信息舉報逾１５２４萬件

藥監局表示清理整治違法宣稱藥妝、醫學護膚品等化妝品

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《新冠肺炎》

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本港新增７宗輸入確診，均已接種兩劑疫苗

聶德權稱下周增加４間醫院設立新冠疫苗接種站

商務部表示期待世貿就新冠疫苗知識產權豁免作決定

美國下月允許３３國旅客入境免隔離，６款疫苗獲認可

澳洲悉尼結束４個月封城，全省１６歲以上７０％接種

薛永恒稱港版健康碼加入額外要求，收窄與內地差距

科興表示第３劑加強針保護率提升至逾八成

林鄭稱疫苗接種率屬通關指標，旅行限制旨在保護市民

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