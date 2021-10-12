【海勿斗量】海昌海洋公園積極開源，長線發展可期

《經濟通通訊社１２日專訊戚朗軒》自今年７月開始，海昌海洋公園（０２２５５）落鑊，

由０﹒５元水平一路炒高至２元以上，或許與疫情放緩及黃金周假期有關。說起主題公園，香港

人最容易想到就是迪士尼樂園及海洋公園，但內地地大物博，龍頭主題樂園就有諸如海昌、長隆

、華強方特、華僑城等等，各具特色。

海昌海洋公園母企為大連海昌集團，在９０年代初從事石油貿易起家，９７年開展房地產項

目，０２年開設首間以極地動物為主題的大連老虎灘海洋公園極地館。

整體內地主題樂園競爭也百花齊放，上述的華僑城、華強方特和長隆既是中國主題樂園龍頭

企業，更是世界排名第四至六位的主題樂園，反而海昌卻是世界十大不入。雖然競爭激烈，但主

題樂園企業似乎都不喜歡正面交鋒；三強之中以華僑城為首，主要布局於一線城市及直轄市，而

華強方特則重於準一線及二線城市；而長隆包括珠海長隆海洋王國，一如港人所知深耕廣東地區

，而海昌則重點發展一線及準一線城市，但就避開廣東，不與割據一方的長隆搶生意。



＊轉向輕資產發展，去蕪存菁＊



不論是哪類主題樂園，都要面對資產流動性不高的難關。因為建設樂園需要大量的前期投入

，投資後回本需時，所以負債比率在積極擴張期間也會較高。海昌由２０１６年度流動比率０﹒

９９，一路下降至２０２０年度的０﹒６８７，皆因期內建成了上海及三亞項目，又開展了鄭州

項目，所以投入與負債亦節節上升。

面對變現能力不足問題，近年整個內地的主題樂園行業都由重資產模式轉移至輕資產模式。

所謂重資產即原有模式，一手包辦覓地、建設與營運管理，自身財務要求較高，因而負債亦隨之

增加。輕資產模式則可以增加樂園營運商自身的流動性，透過合作模式，將高資產部分，即覓地

與建設轉移給地產開發商，自己則主力於管理及營運。這種新方法在內地主題樂園行業屢見不鮮

，因能有效減低擴張期的流動性風險，減少負債比率。海昌最新的東方海洋項目，即上海海昌的

第二及三期發展關鍵部分，就由地產商上海港城主導，海昌任聯合投資開發，計劃總投資超過

１８億元人幣，包括海洋主題酒店、溫泉酒店及海洋文化場館等，亦融合更廣泛多元的旅遊場景

。



＊戰略ＩＰ合作，借力打力＊



海昌因為自身出現風險而尋求外力合作，除了在建園方面之外，在ＩＰ策略方面亦能體現。

「ＩＰ」即ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ ｐｒｏｐｅｒｔｙ，一般理解為知識產權，但於內地對

「ＩＰ」有更為廣泛的理解。內地「ＩＰ」一詞由知識產權，延伸至企業獨有的核心競爭力，包

括自家設計的卡通人物，以至獨家開發的技術等，是別人不能複製的。譬如迪士尼樂園旗下多個

卡通人物，就可以視為他們擁用的ＩＰ。海昌其中一大競爭對手華強方特，旗下就擁有一個於內

地成功突圍的ＩＰ「熊出沒」，是以兩隻黑熊為主角，推出了多套賣座動畫，同時因為包含保育

意識而令角色非常受歡迎。華強方特將「熊出沒」主題用於主題樂園建設、周邊產品、動畫等，

提供了主題樂園一向仰賴門票收入之外的多元廣泛收入，提高變現能力。

所以這就引證創造一個成功ＩＰ的重要性，近年內地諸多新興產業也著重孕育成功的ＩＰ，

而主題樂園行業更是不遺餘力。但海昌旗下的ＩＰ「七萌團」（由７種海洋生物組成的卡通人物

組合）一直未能與華強方特的「熊出沒」匹敵，尤其在保育意識方面，海昌依賴虎鯨（殺人鯨）

表演而導致虎鯨抑鬱的情況一直為人詬病，所以海昌在推展ＩＰ方面仍然舉步維艱。海昌去年就

與家電品牌海爾智家，聯合發布ＩＰ戰略合作，與海爾旗下卡通人物ＩＰ「智小兜」聯動，借海

爾之名進一步推廣「七萌團」及海昌品牌。海爾亦於此次合作，與海昌聯名開發推出「虎鯨掃地

機」。



＊發展夜遊，創造新商機＊



針對海昌客源匱乏問題，海昌亦積極開源，在日間門票收入之外，近年就開始拓展夜遊經濟

。今年８月，攜程與海昌共同發布《２０２１上半年旅遊夜經濟報告》，其中公布了上海海昌海

洋公園夜場二次消費收入，佔夜場開放期間總二次消費收入的兩成，夜場開放期間，上海海昌海

洋公園度假酒店入住率亦較非夜場期間高兩成以上。海昌發表了「海昌﹒夜時光」計劃以打開夜

遊收入，主打兩日一夜於園內宿營，從「吃、住、遊、學、娛」多方面享受沉浸式旅遊體驗。此

類夜遊模式特別有利於動物生態類主題樂園，以觀察夜間動物生態為焦點，吸引家庭客源，例如

對手長隆早年已開始夜遊野生動物園區，以至馬戲表演等，將收入由日間延展至晚間。



＊２１年半年業績改善，值得跟進＊



海昌早年亦有投資物業增加收入，惟於２０１９年度上半年開始實行輕資模式後，於物業投

資收入方面一度歸零，可謂破釜沉舟式對準主題樂園發展。以其最新２０２１年度半年業績計算

，股東應佔虧損已收窄近七成至２﹒７７億元人幣，毛損亦轉為毛利近５億元人幣，可見輕資產

模式轉型初見成效。未來值得留意海昌於上文提到的發展項目，包括繼續跟進其以輕資產模式所

經營的新項目盈利能力，新推的夜遊項目能否成為收入動力，以及其ＩＰ構建會否增加投入內容

研發，甚或發展更多聯名合作，此三項目若有進展都是進一步推動業績的主力引擎。

股價方面，海昌於１０月１１日進一步破頂創２﹒８元新高，惟於尾盤約３時２５分忽然遭

戲劇性拋售，股價一度大瀉逾五成，最終收報１﹒７元，跌０﹒９８元或３６﹒６％。據海昌今

日（１２日）公告透露，正在與一家獨立第三方的亞洲私募股權基金進行交易協商，交易可能包

括股份買賣協議、戰略合作協議等，實屬有利消息，但詳情仍有待公布。現時股價反彈至２元以

上，迫近十天線，若消息成真，短線有利股價表現，短線目標暫看頂位２﹒８元，長線而言，若

上述提及的跟進項目表現良好，則股價有望續創新高。

