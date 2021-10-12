【旺季不旺】舜宇曾創近半年低惟逾３億淨掃貨，出貨量差前景淡？

《經濟通通訊社記者梁凱菱１２日報道》繼瑞聲科技（０２０１８）上周四（７日）晚發布

第三季盈警後，手機設備行業再錄一份失色出貨量數據。舜宇光學（０２３８２）９月手機鏡頭

出貨量按年跌近２１％，惟「敗筆」在於一向表現較好的車載鏡頭出貨量表現，按年、按月皆跌

，為年內首次。今早股價一度急挫近９％，創近半年新低。雖然不論散戶及大戶買家入市態度均

進取，惟黃師傅提醒，車載鏡頭出貨量受累於芯片短缺的影響恐僅開始浮現。



＊大戶買家入市態度積極，股價自近半年低位回升＊



面對出貨量遜色，投資者今早「用腳投票」。舜宇今早裂口低開逾３％，報１９５元，開市

後隨即急挫至１８４﹒２元，創５月２５日以來最低，跌幅近９％；惟其後迅速由低位回升，目

前跌幅已收窄至不足半成，報１９２﹒１元。

跌幅顯著收窄的原因，固然為買家入市掃貨。據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，截至

上午１１時０９分，不論所有市場參與者、中戶（單宗成交金額１００萬或以上）、大戶（單宗

成交金額２００萬或以上）、特大戶（單宗成交金額５００萬或以上）及超級大戶（單宗成交金

額１０００萬或以上）的標準自動對盤交易的主動買沽比率均達６０：４０的理想水平或以上，

反映股價在低位具不俗承接力（詳情請參閱下表）。值得留意的是，雖然超級大戶的主動買沽比

率達１００：０，惟其實只得１宗成交，對比所有標準自動對盤交易的５３０５宗成交屬微乎其

微，故超級大戶買家的掃貨態度不算樂觀。



舜宇光學成交分析（截至１１：０９）

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單宗標準自動對盤交易成交金額 主動買沽比率

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所有成交金額 ６５：３５

１００萬或以上 （中戶） ６４：３６

２００萬或以上 （大戶） ６８：３２

５００萬或以上 （特大戶） ６５：３５

１０００萬或以上 （超級大戶） １００：０

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不過，所有買家的資金淨主動買入規模已達３﹒５９億元，於現貨主板市場上排第三，亦是

８月１７日以來最多；資金淨掃貨金額佔成交金額３０％，規模不可少覷。

據「資金流向」功能，日中成交股數最多的價位為１９０元。由於買家入市態度進取且積極

，暫可視為即市好淡分水嶺。



＊車載鏡頭受芯片短缺影響恐未浮現＊



舜宇上日收市後公布９月出貨量數據，由於整體智能手機市場需求，仍較去年同期放緩，手

機鏡頭出貨量按年減少近２１％，至１﹒３２億件；以按月計，則連升近６％，連升第３個月。

不過，由於汽車供應鏈中，關鍵零部件缺貨，加上去年同期受累於基數高影響，車載鏡頭出

貨量按月、按年均要下跌，至約５００萬件，為年內第二差表現。

值得留意的是，舜宇車載鏡頭出貨量年內最差表現為６月，錄約４９４萬件。集團當時在公

告中表示，「主要是因為汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨」。不過，隨著７、８月出貨量略為回升

至５００萬件以上，集團未有再表示出貨量受關鍵零件缺貨影響。及至上月，芯片短缺問題再度

浮現，據記者統計，舜宇的月度車載鏡頭出貨量按年、按月皆跌，為年內首見。



＊瑞信看淡出貨量增長，２５０天線為短期關鍵＊



究竟目前芯片短缺，對舜宇車載鏡頭出貨量影響有多大？輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟

通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，汽車芯片短缺影響整條供

應鏈，舜宇這類上游企業難免受影響，目前擔心影響尚未浮現，未來車載鏡頭出貨量尚不樂觀。

事實上，大行也投反對票。瑞信分別下調舜宇２０２１－２３年手機攝像模組、手機鏡頭及

車載鏡頭出貨量增長，至按年增長２１％、１２％及６％；增長０％、１８％及４％；及增長

３０％、２５％及２２％；目標價削約６％至２５０元，較８月創下的歷史高位２５９﹒４元還

要低。

既然前景轉差，但舜宇買家今早於低位入市態度進取，令２５０天線（現價約１９２元）失

而復得，持貨者如何判斷去留？黃師傅認為，２５０天線為短期關鍵，考慮到月初也曾一度跌穿

（１０月６日收市價低於２５０天線，惟翌日已見反彈），建議持貨者將離場位放於１９０元，

一旦跌穿而技術指標如ＲＳＩ等不配合的話，需止蝕離場。

