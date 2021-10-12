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即市新聞

12/10/2021 16:30

《盤後部署》恒指十天線走勢向上，料２４６００有支持

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國市場觀望本周開始的財政報告季節，隔晚美股走低，道指
先升後挫２５０點，或０﹒７２％。港股今日偏軟，低開３２９點報２４９９５，油價強勢刺激
油股開升，惟隨後獲利盤湧現令三桶油倒跌。重磅科技股亦偏軟向下，但成交量較上日升市略為
減少。早市階段恒指一度收窄跌幅，但後勁不繼再走下坡，恒指全日收報２４９６２，跌３６２
點或１﹒４３％，主板成交１３６９﹒８７億元。恒生中國企業指數報８８４９，跌１５０點或
１﹒６７％。恒生科技指數報６１９９，跌２０３點或３﹒１８％。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３５４６，跌４４點或跌１﹒２５％，成交４６１９﹒８３億元
人民幣。深證成分指數報１４１３５，跌２３２點或跌１﹒６２％，成交５３４６﹒０７億元人
民幣。

＊日線圖有望形成黃金交叉，煤碳板塊或受壓＊

　　恒指經歷三連升後獲利盤出現，但ＡＴＭ股成交額仍較上日升市為低，反映仍有一定支持。
另外，恒指日線圖上十天移動平均線走勢向上，若明日有較大升幅令十天線突破二十天線向上，
即有望形成「黃金交叉」利好訊號。而恒指近四日都能守穩於二十天線之上，即使未能形成「黃
金交叉」也於二十天線約２４６００水平有支持。
　　板塊方面，近五日升幅最強勢依然為石油股，受惠油價節節上升，預料油股短線仍有支持，
惟須留意美國方面會否動用戰略石油儲備遏抑油價，而且今日見三桶油有獲利盤出現，未來三桶
油或有機會於區間浮動。另外煤碳股方面，因為中央已下令要求煤礦增產，煤價或稍受壓，龍頭
兗煤（０１１７１）日線圖亦見已入橫行區間於１３至１６元間浮動，若煤價受供應增加下跌或
會影響其股價。

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