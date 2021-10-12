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12/10/2021 14:48

【國際要聞】南韓總統府安保室長訪美，討論重啟朝鮮半島和平進程

　　《經濟通通訊社１２日專訊》南韓總統府國家安保室室長徐薰周一到訪美國首都華盛頓，並
將於當地時間周二，與白宮國家安全顧問沙利文，討論重啟韓朝及朝美對話，謀求進一步實現朝
鮮半島無核化談判。他啟程時表示，南北韓已恢復通訊渠道，南韓與美國有必要重新審視半島局
勢，包括對朝制裁。與此同時，北韓領袖金正恩在周一勞動黨建黨７６周年活動上講話，要求美
國以實際行動放棄與北韓敵對。（ｊｆ）

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