【國際要聞】南韓總統府安保室長訪美，討論重啟朝鮮半島和平進程

《經濟通通訊社１２日專訊》南韓總統府國家安保室室長徐薰周一到訪美國首都華盛頓，並

將於當地時間周二，與白宮國家安全顧問沙利文，討論重啟韓朝及朝美對話，謀求進一步實現朝

鮮半島無核化談判。他啟程時表示，南北韓已恢復通訊渠道，南韓與美國有必要重新審視半島局

勢，包括對朝制裁。與此同時，北韓領袖金正恩在周一勞動黨建黨７６周年活動上講話，要求美

國以實際行動放棄與北韓敵對。（ｊｆ）

