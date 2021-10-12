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即市新聞

12/10/2021 12:34

【加碼調控】９月上海新樓成交面積按月跌三成，中原：不期待銀十

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》往年９月、１０月是上海樓市傳統的銷售
旺季，有「金九銀十」之稱，但今年９月上海樓市表現卻較相當冷淡。上海中原地產最新公布的
數據顯示，９月上海新建商品房成交面積為６５﹒２萬平方米，環比減少２７﹒６％。
　　由於首次改善產品仍維持一定交易量，因此均價出現下調。９月上海新建商品房成交均價為
每平方米５﹒３６萬元人民幣，環比下跌４﹒９％。
　　供應方面，９月新房供應量只有１６﹒８萬平方米，環比減少３７﹒１％。從絕對值來看，
一個月的供應總量只有以往一周的水平，無法支撐市場交易。
　　上海中原地產市場分析師盧文曦分析指，在調控背景下，９月市場成交不會有太驚人表現幾
乎成為市場共識，市場也調低了預期。但是從實際成交情況來看，還是驚嚇到了市場。成交量甚
至不如正常平均水平。調控的確佔據不少因素，這麼低的成交量也會對市場預期產生重大影響。
　　從市場表現來看，在信貸嚴格趨緊的背後，置換客面臨壓力，手中二手房拋不掉，就無法買
入新房。因此，金九落空後，銀十也不要有期待。就算成交量出現回補，從而形成反彈，但持久
性相當有限。

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