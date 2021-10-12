《午市前瞻》港股開市跌屬短期整固，２４５００點料有初步支持位

《經濟通通訊社１２日專訊》恒生指數半日收市報２５０６６，跌２５９點或１﹒０２％，

主板成交７４３﹒２４億元。恒生中國企業指數報８８９１，跌１０７點或１﹒２％。恒生科技

指數報６２６０，跌１４３點或２﹒２４％。



＊溫鋼城：油價有機會再上，可不斷加注油股＊



港股開市未能承接昨天（１１日）升超過４００點的升勢，Ｆａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａ

ｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，昨天升市主因美團（０３６９０）帶動，相

信市場已消化減低《反壟斷法》罰款的利好消息，而恒指過去三天已升近千點，加上美股跌勢未

止，港股開市下跌只屬短期整固。他預期港股倘向下行，初步支持位會在２４５００點水平，再

穿的話就留意２３６８１點的低位，而在２５７００點料遇到上升阻力位。

「ＡＴＭ」三大藍籌今天開市回軟，溫鋼城認為，阿里巴巴（０９９８８）受國策影響及風

險較大，建議投資者要謹慎部署，反而騰訊（００７００）是較佳選擇，短期內跌至４５０元以

下有一定吸引力，投資者可趁低吸納。

另外，全球燃料需求上升，但供應不足下令油價持續攀升，帶動油股股價上升。溫鋼城表示

，油價未來或受氣候等因素推動繼續向上，甚至可能升到每桶８５美元，投資者可不斷加注油股

，當中中石油（００８５７）及中海油（００８８３）值得留意。

電力股方面，溫鋼城指中央要求加快產電，企業可能要不計成本或補貼生產，近期亦留意到

北水資金流出電力股的跡象，短期內或有壓力，手持電力股的投資者可以減倉，待回調後再考慮

入貨。（ｅｒ）

