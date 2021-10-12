【北水炒Ｄ乜】淨流入３０億人幣，續買騰訊復沽藥明

《經濟通通訊社１２日專訊》恒指低開３２９點，報２４９９５點。最高跌１３６點報
２５１８８點，最低跌４５９點報２４８６５點。恒指收報２４９６２點，跌３６２點或１﹒
４３％。
按額度計算，北水全日淨流入３０億元人民幣，減少８﹒２％。騰訊控股（００７００）、
舜宇光學科技（０２３８２）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是藥明生物
（０２２６９）、贛鋒鋰業（０１７７２）、中國海洋石油（００８８３）。
主板成交１３６９﹒８７億元減少１５﹒９％。其中港股通成交２６５﹒１億元，佔總成交
１９﹒４％。
騰訊控股跌２﹒５８％報４８３﹒２元，北水淨買入８﹒６億元。舜宇光學科技跌４﹒１７
％報１９３﹒２元，北水淨買入５﹒３億元。美團跌３﹒０３％報２６９元，北水淨買入４﹒３
億元。藥明生物跌３﹒３％報１０８﹒４元，北水淨賣出７﹒２億元。贛鋒鋰業跌３﹒５８％報
１３２元，北水淨賣出２﹒９億元。中國海洋石油跌２﹒３６％報８﹒６９元，北水淨賣出１﹒
１億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ８﹒６２
舜宇光學科技 （０２３８２） ５﹒２５
美團 （０３６９０） ４﹒３０
中糧家佳康 （０１６１０） １﹒９２
中國電信 （００７２８） １﹒７１
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沽出最多港股
＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） －７﹒１６
贛鋒鋰業 （０１７７２） －２﹒８８
中國海洋石油 （００８８３） －１﹒１４
華潤電力 （００８３６） －０﹒５９
小米集團 （０１８１０） －０﹒５１
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