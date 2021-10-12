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12/10/2021 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入３０億人幣，續買騰訊復沽藥明

　　《經濟通通訊社１２日專訊》恒指低開３２９點，報２４９９５點。最高跌１３６點報
２５１８８點，最低跌４５９點報２４８６５點。恒指收報２４９６２點，跌３６２點或１﹒
４３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３０億元人民幣，減少８﹒２％。騰訊控股（００７００）、
舜宇光學科技（０２３８２）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是藥明生物
（０２２６９）、贛鋒鋰業（０１７７２）、中國海洋石油（００８８３）。
　　主板成交１３６９﹒８７億元減少１５﹒９％。其中港股通成交２６５﹒１億元，佔總成交
１９﹒４％。

　　騰訊控股跌２﹒５８％報４８３﹒２元，北水淨買入８﹒６億元。舜宇光學科技跌４﹒１７
％報１９３﹒２元，北水淨買入５﹒３億元。美團跌３﹒０３％報２６９元，北水淨買入４﹒３
億元。藥明生物跌３﹒３％報１０８﹒４元，北水淨賣出７﹒２億元。贛鋒鋰業跌３﹒５８％報
１３２元，北水淨賣出２﹒９億元。中國海洋石油跌２﹒３６％報８﹒６９元，北水淨賣出１﹒
１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　８﹒６２
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　５﹒２５
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　４﹒３０
　　中糧家佳康　　（０１６１０）　　　　　　１﹒９２
　　中國電信　　　（００７２８）　　　　　　１﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－７﹒１６
　　贛鋒鋰業　　　（０１７７２）　　　　　－２﹒８８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒１４
　　華潤電力　　　（００８３６）　　　　　－０﹒５９
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒５１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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