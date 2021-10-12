人行潘功勝：深圳在港發人民幣債進一步擴大中國債市對外開放水平

《經濟通通訊社１２日專訊》深圳市人民政府在港發行離岸人民幣債券。中國人民銀行副行

長潘功勝於敲鑼儀式致辭時表示，此次深圳在香港發行人民幣債券是地方政府首次在離岸發行債

券，是落實中央有關推進粵港澳大灣區建設，和支持深圳實行中國特色社會主義先行示範區的兩

大戰略部署的重要舉措。



＊對提升大灣區市場一體化水平意義重大＊



潘功勝指，將進一步擴大中國債券市場對外開放水平，拓寬地方政府的連接渠道，豐富香港

市場人民幣金融產品，對於鞏固香港全球離岸人民幣樞紐地位，於提升粵港澳大灣區市場一體化

水平有重要意義。他續指，推動債券市場高水平對外開放是提升金融服務實體經濟能力和國際競

爭力的關鍵舉措，也是深化深港合作、支持粵港澳大灣區的重要內容。

潘功勝指，中國債市規模已達１２７萬億元，位列全球第二，近年來人民銀行已與相關部門

循市場化、法制化、國際化的原則，推動債券市場對外開放並取得積極成效，目前債券通南北雙

向聯通已全面落地，同時中國債券被納入多個債券指數。她指出，截至今年的九月底，境外投資

者持有境外債券約３﹒９萬億元，近３年，年均持債增速達４０％，中國債券市場的國際影響力

和吸引力大幅提升。



＊提升大灣區在國家經濟發展中的引領作用＊



潘功勝指，下一步人民銀行將與相關部門一起，按照黨中央國務院的統一部署，一如既往地

推動包括債券市場在內的金融市場高水平對外開放，持續加大對深圳建設中國特色社會主義先行

示範區的支持，推動提升粵港澳大灣區在國家經濟發展和對外開放之中的支持引領作用，為建設

具有國際競爭力的一流灣區和世界級城市群提供有利的支持。（ｃｗ）

