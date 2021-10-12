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即市新聞

12/10/2021 13:59

深圳市長：樂見施政報告提出擴大跨境人民幣資金雙向流通管道

　　《經濟通通訊社１２日專訊》深圳市人民政府在港發行離岸人民幣債券。深圳市市長覃偉中
表示，很高興看到香港行政長官林鄭月娥在今年的《施政報告》中提及，擴大跨境人民幣資金雙
向流通管道，促進離岸人民幣產品和工具發展。他強調，在港發債是把深圳的需求和香港的優勢
有效結合起來，得到國際投資機構的踴躍認購，充分體現國際資本市場對深圳發展和政府信用的
高度認可，更體現香港在全球金融體系和國際資本市場中的顯著優勢。相信這次債券發行將產生
積極的示範引領效應，不僅有利於豐富資本市場金融產品拓展地方政府多元化融資渠道，也有力
鞏固提升香港全球離岸人民幣業務樞紐地位。
　　覃偉中提到，去年國家主席習近平在在深圳經濟特區建立４０周年慶祝大會上發表重要講話
，親自宣布支持深圳實施綜合改革試點，一攬子推出２７條改革舉措和４０條首批授權清單。深
圳綜合改革試點的一項重要任務就是「先行先試」地方政府債券發行機制。這次深圳率先在香港
發行離岸人民幣債券，是貫徹習近平重要講話精神的具體行為，是落實深圳綜合改革試點任務的
重點舉措，也是創新地方政府發債的重要探索。深圳先行示範區建設對促進中國金融市場雙向開
放，助推人民幣國際化進程都具有十分重要意義。本次發債更是深化深港更緊密合作，特別是金
融領域合作的成果。
　　他續指，未來深圳將在財政部、人民銀行、國務院港澳辦等國家部委的大力支持下，以本次
發債為契機，進一步深化深港金融合作，推動債券等金融市場互聯互通，攜手香港打造粵港澳大
灣區國際金融樞紐，為建設國際一流灣區和世界級城市群，為中國金融業改革開放作出更大貢獻
。（ａｃ）
　

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