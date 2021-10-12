【香港樓市】房委會：一直努力增加公屋供應，工作獲特首肯定

《經濟通通訊社１２日專訊》房委會發言人表示，由２０１７－２０２年，公營房屋供應量

可達９﹒６５萬個單位，較之前五年多３萬個單位，反映房委會一直的努力。行政長官亦都對房

委會的工作表示肯定和支持，房委會定必繼續努力克服挑戰，竭力興建更多公營房屋，以期縮短

輪候公屋的時間，回應社會的期望。

行政長官林鄭月娥日前接受傳媒訪問時提到，如果房委會建屋太慢，未能達致「三年上樓」

目標，可能要代政府為輪候公屋市民支付現金津貼。林鄭今日於行會前記者會澄清這不是一個「

建議」，只是個「得意的想法」，她留意到有報道寫成「懲罰房委會」，她認為是誇大了形容，

強調要表揚和肯定房委會和房屋署的努力，因為本屆政府比上屆政府多建近５成、大約３萬個公

營房屋單位。



＊積極推展更多適合採用「組裝合成」建築法＊



房委會表示，為解決土地和房屋供應不足的情況，政府努力覓地建屋。房委會一直致力配合

，提升公營房屋規劃、設計和建造方面的效率，爭取盡快建成更多單位。

房委會稱，現時在部分房委會的公營房屋項目，超過９０％的組件是採用預製技術，實現六

天建成一層２０個單位的標準樓層。除了近年預製技術的提升，房委會亦採用「組裝合成」建築

法，並已選定位於東涌、藍田和安達臣道共五幢住宅大廈採用相關技術，亦會積極推展更多適合

採用「組裝合成」建築法和其他嶄新建築科技的項目。



＊合適項目將引入承建商合作＊



此外，房委會亦會在合適的項目引入由承建商一併負責設計和建造。在新的「設計及建造」

採購模式下，一方面可補充房屋署有限的人力資源用作開展詳細設計工作，亦可借助私營企業的

資源和技術，優化整個設計及建造工作的流程。（ｃｌ）

