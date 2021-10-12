【夜期時段】即月期指最新報２４９９３點，升７５點，高水３０點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９２４點，升６點，低水３９

點，最新報２４９９３點，升７５點，高水３０點，合約成交７０６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８８５１點，升６點，高水２點，最新報８８７４點，升

２９點，高水２５點，合約成交５５５張。

