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即市新聞

12/10/2021 18:07

《再戰明天》世銀行長召開新聞發布會，美國公布消費者物價指數

　　《經濟通通訊社１２日專訊》世銀行長召開新聞發布會，及美國公布消費者物價指數，料為
明日市場焦點。

＊ＩＭＦ總裁召開新聞發布會＊

　　各國重要經濟活動方面，本港時間明晚８：１５ｐｍ，世界銀行行長馬爾帕斯在世界銀行╱
ＩＭＦ年會期間召開新聞發布會。９：１５ｐｍ，ＩＭＦ總裁格奧爾基耶娃在世界銀行╱ＩＭＦ
年會期間召開新聞發布會。周四清晨１：００ａｍ，２０國集團（Ｇ２０）財長和央行總裁在世
界銀行╱ＩＭＦ年會期間召開新聞發布會。
　　數據方面，１３日７：５０ａｍ，日本公布９月貨幣供應Ｍ２，年率料由４﹒７％降至４﹒
３％；９月貨幣供應Ｍ３年率料由４﹒２％降至３﹒９％。２：００ｐｍ，英國公布８月服務業
指數，月率料升上０﹒６％；８月工業生產月率料由１﹒２％降至０﹒２％，年率料由３﹒８％
降至３﹒３％。２：００ｐｍ，德國公布９月消費者物價指數，月率料維持不變，年率料由３﹒
９％升上４﹒１％。

＊歐元區公布工業生產＊

　　５：００ｐｍ，歐元區公布８月工業生產，年率料由７﹒７％降至４﹒７％，月率料由１﹒
５％逆轉至下滑１﹒７％。８：３０ｐｍ，美國公布９月消費者物價指數，料由２７９﹒３升至
２８０，月率料維持於０﹒３％，年率料維持於５﹒３％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：辰罡（０８１３１）、高門（０８４１２）、瑞強
（０８４２７）。（ｈｌ）

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