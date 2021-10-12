《再戰明天》世銀行長召開新聞發布會，美國公布消費者物價指數

《經濟通通訊社１２日專訊》世銀行長召開新聞發布會，及美國公布消費者物價指數，料為

明日市場焦點。



＊ＩＭＦ總裁召開新聞發布會＊



各國重要經濟活動方面，本港時間明晚８：１５ｐｍ，世界銀行行長馬爾帕斯在世界銀行╱

ＩＭＦ年會期間召開新聞發布會。９：１５ｐｍ，ＩＭＦ總裁格奧爾基耶娃在世界銀行╱ＩＭＦ

年會期間召開新聞發布會。周四清晨１：００ａｍ，２０國集團（Ｇ２０）財長和央行總裁在世

界銀行╱ＩＭＦ年會期間召開新聞發布會。

數據方面，１３日７：５０ａｍ，日本公布９月貨幣供應Ｍ２，年率料由４﹒７％降至４﹒

３％；９月貨幣供應Ｍ３年率料由４﹒２％降至３﹒９％。２：００ｐｍ，英國公布８月服務業

指數，月率料升上０﹒６％；８月工業生產月率料由１﹒２％降至０﹒２％，年率料由３﹒８％

降至３﹒３％。２：００ｐｍ，德國公布９月消費者物價指數，月率料維持不變，年率料由３﹒

９％升上４﹒１％。



＊歐元區公布工業生產＊



５：００ｐｍ，歐元區公布８月工業生產，年率料由７﹒７％降至４﹒７％，月率料由１﹒

５％逆轉至下滑１﹒７％。８：３０ｐｍ，美國公布９月消費者物價指數，料由２７９﹒３升至

２８０，月率料維持於０﹒３％，年率料維持於５﹒３％。

在本港，明日公布業績的公司有：辰罡（０８１３１）、高門（０８４１２）、瑞強

（０８４２７）。（ｈｌ）

