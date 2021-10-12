天文台：下午５時２０分或以前發出八號烈風或暴風信號

《經濟通通訊社１２日專訊》天文台宣布會在今天下午５時２０分或以前發出八號熱帶氣旋
警告信號，本港風勢將會增強。
政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工
下班。
教育局宣布，所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全情況下，
安排學生返家。（ｃｗ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|財經熱話12/10/2021
人行：深圳在港發人民幣債進一步擴大中國債市對外開放水平
|財經熱話12/10/2021
深圳市在港發行離岸人民幣債券 港交所：進一步鞏固香港地位
|剖析天下12/10/2021
【CPTPP】美日重新聚焦CPTPP 持久戰壓縮中國經濟空間
|財經熱話12/10/2021
【海勿斗量】海昌海洋公園積極開源 長線發展可期
|財經熱話12/10/2021
吉利長汽銷量反彈 惟芯片荒持續存隱憂
|FOCUS12/10/2021
【FOCUS】中央巡視25家金融單位 「糾內鬼」啟大戲?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰