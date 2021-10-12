天文台：下午５時２０分或以前發出八號烈風或暴風信號

《經濟通通訊社１２日專訊》天文台宣布會在今天下午５時２０分或以前發出八號熱帶氣旋

警告信號，本港風勢將會增強。

政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工

下班。

教育局宣布，所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全情況下，

安排學生返家。（ｃｗ）

