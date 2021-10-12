【谷針新招】信和第二輪抽獎活動已抽出２０名獎學金得獎青年

《經濟通通訊社１２日專訊》信和集團旗下黃廷方慈善基金公布，第二輪抽獎活動的２０名

獎學金得獎者已於上周四（７日）抽出，並於昨日（１１日）由黃廷方慈善基金董事黃永光主持

頒獎儀式。２０名得獎者均為１２歲或以上及１８歲以下已接種疫苗的香港居民，將獲頒每份價

值２０萬元的獎學金。

大部分的獎學金得獎者現正就讀中學，另有兩位大專院校學生。得獎者分享了他們如何使用

獎學金的初步計劃。部分同學表示計劃用獎學金支付大學學費，亦有同學打算用作津貼課外活動

開支，把握機會學習新技能，有些得獎者更有意捐出部分獎學金予慈善機構，以幫助受疫情影響

的人士。

黃永光表示，衷心希望這些獎學金能對他們的教育和未來發展帶來幫助。感謝所有參加者及

已接種疫苗的青少年，為保護社區出一分力。隨著青少年接種疫苗人數增加，希望更多學校能夠

盡早在安全及健康的環境下恢復全日制課堂。



＊７０歲或以上已接種疫苗的香港居民須重新登記參加長者獎＊



同時，黃廷方慈善基金也捐出２００份每份價值１萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬

額，予７０歲及以上並已接種疫苗的香港居民。合資格人士可於１０月８日上午９時至年１１月

３０日下午５時３０分期間登記抽獎，此前已登記參加第一輪或第二輪抽獎活動的的合資格香港

永久居民，需要另外登記參加長者獎的抽獎。

黃廷方慈善基金與華人置業（００１２７）此前宣布，延長第二輪抽獎活動終極大獎的登記

日期至今年１１月３０日，若全港有５００萬人或以上已接種至少一劑新冠疫苗，將送出另一個

全新凱滙４６８平方呎的一房住宅單位，價值約１２００萬元。（ａｃ）



