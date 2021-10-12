林鄭：明天下午往廣州出席論壇，周四到深圳介紹北部都會區

《經濟通通訊社１２日專訊》行政長官林鄭月娥於行政會議前記者會表示，明日（１３日）
下午將會前往廣州，應商務部邀請，出席中國進出口商品交易會暨珠江國際貿易論壇，周四
（１４日）再轉到深圳，向深圳市領導介紹《施政報告》中港深合作的內容，包括北部都會區。
林鄭表示，今日稍後深圳市政府在香港發行首次人民幣地方政府債券，在香港交易所上市，
反映港深關係愈來愈緊密，兩地未來會做好優勢互補，強強聯手。（ｈｙ）
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