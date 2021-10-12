林鄭籲留意天文台風暴訊息，會檢視如何改善訊息發放

《經濟通通訊社１２日專訊》三號強風信號現正生效。行政長官林鄭月娥出席行政會議前記
者會時呼籲市民留意天文台的訊息，她留意到天文台已就早前風暴「獅子山」吹襲香港的情況作
出交代，政府會檢視如何改善訊息發放和解說。
林鄭表示，在氣候變化下，極端天氣出現的頻率會愈來愈多，政府已提出要在２０２５年前
達致「碳中和」，並提出進取的減碳行動，希望社會多關注。（ｈｙ）
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