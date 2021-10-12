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即市新聞

12/10/2021 10:03

【紓困措施】林鄭澄清房委會代交津貼非建議，懲罰房委會報道誇大

　　《經濟通通訊社１２日專訊》行政長官林鄭月娥日前接受傳媒訪問時提到，如果房委會建屋
太慢，未能達致「三年上樓」目標，可能要代政府為輪候公屋市民支付現金津貼。林鄭今日於行
會前記者會澄清這不是一個「建議」，只是個「得意的想法」，她指現金津貼只是一個先導計劃
，當時節目主持人關心如３年內都不能建成，如何達到３年上樓的目標，由是引發這個討論。
　　林鄭又稱，留意到有報道寫成「懲罰房委會」，她認為是誇大了形容，強調在建屋流程上有
更多討論不是壞事。她又說，要表揚和肯定房委會和房屋署的努力，因為本屆政府比上屆政府多
建近５成、大約３萬個公營房屋單位。
　　林鄭又指，現時公屋一般申請者有１５萬個正在輪候，覺得應就這個令大家關心議題多作思
考，可改善的地方就改，房委會和房署，當然是肩負建公營房屋的重任。她引述運房局局長陳帆
指，房委會建屋的流程已是世界級，不過她認為前期流程是需要檢視，形容是「大大落後於形勢
」，例如城規程序，如何可以加快生地變熟地、熟地變起樓，尤其房委會不是私人發展商，是豁
免於建築物條例的限制。
　　她又提到，會否可在少於４、５年的時間內建好一幢樓，尤其未來１０年公營房屋的供應會
是「頭輕尾重」，如可再壓縮建屋時間，早點配屋當然是好事，亦因如此每一個環節都有檢視的
空間。（ｈｙ）

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