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12/10/2021 10:36

【新冠疫苗】林鄭：短期內邀專家開會，討論何時啟動第三針疫苗

　　《經濟通通訊社１２日專訊》世衞專家組建議，完成接種中國科興或國藥新冠疫苗的６０歲
及以上人士，應該接種第三針加強劑。行政長官林鄭月娥於行政會議前記者會表示，短期內會邀
請４位專家及疫苗委員會專家開會，討論何時啟動為特定組群人士接種第三劑疫苗。（ｈｙ）

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