《小傳日記》ＡＴＭ全軍覆沒，三桶油倒跌，部分電力股上番電

《小傳日記》天氣不似預期，魚缸今日表現都唔多掂！尋日（１１日）大市升咗４８７點，

今日一開市食唔到個勢之餘仲低開３２７點，之後一直喺２４９００同２５０００點之間浮浮吓

，最後收報２４９６２﹒５９點，跌３６２﹒５點或跌１﹒４３巴仙。

「ＡＴＭ」三個大隻佬尋日貢獻咗超過３８０點升幅，今日就夾埋跌咗２００點！巴巴

（０９９８８）跌得比較甘，瀉超過３巴仙報１６１﹒３銀；美團（０３６９０）因反壟斷調查

而被罰，但較預期少，尋日勁抽超過８巴仙，但今日就跌３巴仙，報２６９銀；ＱＱ

（００７００）就跌超過２巴仙，報４８３﹒２銀。

其他藍戰士都損傷慘重，平保（０２３１８）畀摩通減持１５１６萬股，持股量降到得番

１０﹒８１巴仙，全日跌咗近５巴仙，報５６﹒７５銀，係最差表現嘅藍戰士。另一隻傷得嚴重

嘅藍戰士係舜宇（０２３８２），９月手機鏡頭出貨量按年跌兩成一，本來表現比較好嘅車載鏡

頭，出貨量按年、按月都肥佬，一度跌近９巴仙創半年新低，全日跌近４巴仙，報１９３﹒２銀

。

講到今日比較波動嘅，相信係油股啦。全球燃料供應仲好緊張，隔晚油價升咗１﹒５巴仙到

７年高位。三桶油今朝早都升緊，中石油（００８５７）曾經升１巴仙，但去到晏晝就開始多咗

沽盤，三桶油最後都頂唔住倒跌。中石油跌近２巴仙，報４﹒０３銀；中海油（００８８３）跌

超過２巴仙，報８﹒６９銀；中石化（００３８６）就跌唔夠１巴仙，報４﹒０１銀。

至於呢排好多人留意嘅電力股，國務院總理李克強喺國家能源委會議上，糾正番唔會「一刀

切」限電同「運動式」減碳。部分電力股都上番電，潤電（００８３６）升唔夠１巴仙，報１９

﹒０８銀；華能國電（００９０２）升近２巴仙，報３﹒９２銀；大唐發電（００９９１）升唔

夠２巴仙，報１﹒４３銀。

颱風「獅子山」打完，再嚟一個「圓規」。無論現實定係個市，大家都要做足「防風」措施

呀！請請！（ｅｒ）



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