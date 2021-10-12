【聚焦人幣】人幣中間價升３２點子續刷逾三周高，報６﹒４４４７

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４４４７，

較上個交易日升３２點子，實現三連升，續創９月１６日以來逾三周高，上個交易日報６﹒

４４７９。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒４４４７ －３２﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４４３３ －１５８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒６８４８ －５７６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８２８２ －１﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒７５５３ －２６０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７３４０ ＋２７２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒４７１２ ＋６４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７５３１ －５７﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４６０ －４８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１６１１ －６０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４７２ －７﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒１４６８ －８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３３７５ ＋２１１﹒００

１人民幣╱韓元 １８５﹒５１００ ＋１９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

