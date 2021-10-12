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12/10/2021 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升３２點子續刷逾三周高，報６﹒４４４７

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４４４７，
較上個交易日升３２點子，實現三連升，續創９月１６日以來逾三周高，上個交易日報６﹒
４４７９。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒４４４７　　－３２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４４３３　－１５８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒６８４８　－５７６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８２８２　　　－１﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒７５５３　－２６０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７３４０　＋２７２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４７１２　　＋６４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７５３１　　－５７﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９４６０　　－４８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１６１１　　－６０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４７２　　　－７﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒１４６８　　　－８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３３７５　＋２１１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８５﹒５１００　　＋１９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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