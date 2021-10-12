【聚焦人幣】人幣中間價升３２點子續刷逾三周高，報６﹒４４４７

《經濟通通訊社１２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４４４７，
較上個交易日升３２點子，實現三連升，續創９月１６日以來逾三周高，上個交易日報６﹒
４４７９。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６﹒４４４７ －３２﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒４４３３ －１５８﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒６８４８ －５７６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８２８２ －１﹒００
１英鎊╱人民幣 ８﹒７５５３ －２６０﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７３４０ ＋２７２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒４７１２ ＋６４﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７５３１ －５７﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４６０ －４８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１６１１ －６０﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４７２ －７﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒１４６８ －８﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３３７５ ＋２１１﹒００
１人民幣╱韓元 １８５﹒５１００ ＋１９﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動