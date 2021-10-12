《鍾之日記》監管風球殺到，中港股市飄搖

《鍾之日記》１０月１２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



十年美債重上１﹒６厘樓上，亞洲時段更曾升至近５個月高位，隔晚美股近全日低位收市，

中港股市今早受壓，恒指連升三日後，曾回吐逾四百點，仍守兩萬五。市場關注風暴消息會否影

響周三正常交易。恒指低開３２９點，報２４９９５，一度甫挫４２１點，低見２４９０３，之

後曾縮至１３６點，高見２５１８８，但午後沽盤再度增加，曾跌４６０點，最終收報

２４９６２，跌３６２點或跌１﹒４３％，主板成交１３６９﹒８７億元。



＊金融業或迎監管，Ａ場受壓跌＊



內地新一輪監管風暴波及金融機構，外媒報道指中央擬審查審國有銀行、投資基金和金融監

管機構是否與民營企業過於親密，證券股首當其衝，出現沽壓，滬綜指低開０﹒２９％後低走，

午後跌幅一度擴大至２％，最終微跌０﹒０１％收市，報３５９１﹒７１點；深成指及創業板一

度插２﹒５％和２﹒８％，收市分別跌０﹒３２％及１﹒４５％。

人民銀行繼續收水，公開市場今日進行１００億元人民幣７天期逆回購操作，對沖１０００

億元人民幣逆回購到期，即實現收水９００億元人民幣。兩市成交額略增至９９６６億元人民幣

，第二個交易日低於萬億元。外資今日淨流出１３﹒７８億元人民幣，香港股市周四（１４日）

重陽節假期休市，滬股深股通將在明後天關閉。



＊北京清查金融業與恒大、螞蟻關係，部分內銀腿軟＊



中國監管內房、科企後，下一個監管對象可能是金融業。據《華爾街日報》報道，中國當局

據報正對包括中國的銀行、保險、證券業最高監管機構在內的主要金融機構進行調查，針對監管

企業方面是否存在疏漏或與被監管對象過於親密，特別是近期被盯上的企業，如恒大

（０３３３３） 、滴滴及螞蟻集團。

消息人士指，金融集團對恒大的貸款將受到審查。作為恒大主要貸款方之一的中信集團，目

前正被調查。雖然內地一再對房地產貸款提出警告，但近年來中信已向恒大提供逾１００億美元

貸款。

其他如中國光大集團旗下的銀行、農行（０１２８８）亦正接受檢查。另外，海航集團曾經

大舉到海外併購，但去年破產。建行（００９３９）向海航提供的貸款，預計將成為新一輪檢查

的一部分。調查對象還包括國壽（０２６２８）及投資於螞蟻及滴滴的中國主權財富基金中投（

ＣＩＣ），據悉中投已成立一個辦公室配合調查。

惟銀行股仍然向上，建行（００９３９）、中行（０３９８８）微升０﹒４％，工行

（０１３９８）升０﹒２％；上述有點名的企業普跌，農行（０１２８８）跌０﹒４％，光大銀

行（０６８１８）、國壽（０２６２８）雙雙跌０﹒７％。



＊大摩調升內房評級，碧桂園為表現最好藍籌＊



恒大危機多月來不斷發酵，引市場恐慌拋售內房股，拖累內房業陷入一片低迷。然而，券商

大摩認為，內房違約風險及房地產市道疲弱等壞消息已大致反映在內房股價上，故把內房的評級

由「與大市一致」上調至「吸引」。

內房股反彈，碧桂園（０２００７）升３﹒３％，為表現最好藍籌；潤地（０１１０９）升

２﹒７％，遠洋（０３３７７）升２﹒６％，龍湖（００９６０）升１﹒２％中海外

（００６８８）升０﹒５％，奧園（０３８８３）升１﹒４％。

另外，據內地媒體報道，中國房地產業協會預計於１５日召集部分房企在京開座談會，摸底

房企情況並咨詢意見。對於會議內容，一位消息人士表示，可能由於近期市場有些動盪，有些房

企比較困難，此次會議聽聽房企意見，摸下底。有房企內部人士表示，會議由企業較高級別人員

參加，預計這個會議將具有風向標意義。



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