【解決電荒】李克強：糾正「一刀切」限電限產、「運動式」減碳

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李克強主持召開國家能源委會

議，指出要科學有序推進實現「雙碳」，即是「碳達峰」及「碳中和」目標，要深入論證提出碳

達峰分步驟時間表路線圖，堅持全國一盤棋，不搶跑，從實際出發，糾正有的地方「一刀切」限

電限產或「運動式」減碳，確保北方群眾溫暖安全過冬。提高清潔能源比重，更多依靠市場機制

促進節能減排降碳，提升綠色發展能力。



＊供給短缺是最大的能源不安全＊



李克強指出，能源安全事關發展安全、國家安全。中國仍是發展中國家，現階段工業化城鎮

化深入推進，能源需求不可避免繼續增長，供給短缺是最大的能源不安全，必須以保障安全為前

提構建現代能源體系，著力提高能源自主供給能力。要針對以煤為主的能源資源稟賦，優化煤炭

產能布局，根據發展需要合理建設先進煤電，繼續有序淘汰落後煤電。加大國內油氣勘探開發，

積極發展頁岩氣、煤層氣，多元開展國際油氣合作。加強煤氣油儲備能力建設，推進先進儲能技

術規模化應用，不斷豐富能源安全供應的保險工具。

李克強提出，要加快能源領域關鍵核心技術和裝備攻關，強化綠色低碳前沿技術研發。提升

電網智能化水平，增強消納新能源和安全運行能力。完善階梯電價，深化輸配電等重點領域改革

，更多依靠市場機制促進節能減排降碳，提升能源服務水平。

