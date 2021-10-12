  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/10/2021 08:49

【解決電荒】李克強：糾正「一刀切」限電限產、「運動式」減碳

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》國務院總理李克強主持召開國家能源委會
議，指出要科學有序推進實現「雙碳」，即是「碳達峰」及「碳中和」目標，要深入論證提出碳
達峰分步驟時間表路線圖，堅持全國一盤棋，不搶跑，從實際出發，糾正有的地方「一刀切」限
電限產或「運動式」減碳，確保北方群眾溫暖安全過冬。提高清潔能源比重，更多依靠市場機制
促進節能減排降碳，提升綠色發展能力。

＊供給短缺是最大的能源不安全＊

　　李克強指出，能源安全事關發展安全、國家安全。中國仍是發展中國家，現階段工業化城鎮
化深入推進，能源需求不可避免繼續增長，供給短缺是最大的能源不安全，必須以保障安全為前
提構建現代能源體系，著力提高能源自主供給能力。要針對以煤為主的能源資源稟賦，優化煤炭
產能布局，根據發展需要合理建設先進煤電，繼續有序淘汰落後煤電。加大國內油氣勘探開發，
積極發展頁岩氣、煤層氣，多元開展國際油氣合作。加強煤氣油儲備能力建設，推進先進儲能技
術規模化應用，不斷豐富能源安全供應的保險工具。　
　　李克強提出，要加快能源領域關鍵核心技術和裝備攻關，強化綠色低碳前沿技術研發。提升
電網智能化水平，增強消納新能源和安全運行能力。完善階梯電價，深化輸配電等重點領域改革
，更多依靠市場機制促進節能減排降碳，提升能源服務水平。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/10/2021
本地銀行股持續穩升　匯控獲多間大行唱好連升五日
中國故事11/10/2021
《神州經脈》中美視像會談　交易電價上浮空間擴　人行收水A股軟
專訪11/10/2021
【專訪】陶冬：港府開拓發展北部都會區　意在跟上國家發展步伐（有片）
財經熱話11/10/2021
【電荒不再慌】專家評限電概念股：煤炭股要食胡　電企可看高？
財經熱話11/10/2021
美團反壟斷處罰有結果消除陰霾　大行唱好北水掃貨飆近一成
市場動向11/10/2021
疫情帶動電商及物流多大商機？專家為您逐一講解
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】賞櫻桃小丸子雨傘

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金