  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/10/2021 10:44

【加碼調控】北京今年第二批住宅集中供地逾六成延期出讓

　　《經濟通通訊社１２日專訊》北京市今年第二批次商品住宅用地集中供應競買申請１１日截
止，其中僅有１６宗地獲得競買申請，另外２６宗用地掛牌時間進行了延期調整，佔比逾六成。
據內地媒體報道，延期原因或為無人報價。
　　北京市規劃和自然委員會在其官微上表示，８月３０日北京集中公告本年度第二批次商品住
宅用地，共計４３宗，土地面積約２４５公頃，其中平谷區一宗招標項目已於９月２７日成交。
１０月１１日剩余掛牌項目競買申請截止，共有１６宗地接到有效競買申請，參與競買企業共計
５０余家（次），涉及央企、國企和民企。
　　另外，周一杭州也宣布終止原定於１０月１２日出讓的１７宗地塊，包括此前因報名人數不
足流拍的１０宗地塊，這在杭州本輪集中供地中的佔比逾五成。截至目前，全國共有７個集中供
地城市發布停牌公告，有６個城市有部分地塊發生流拍，其中沈陽累計有２４宗地塊在開拍前一
天中止出讓，濟南有２０宗，天津１９宗，上海７宗。
　　嚴厲調控下內地樓市步入寒冬，房企拿地意願低迷。據內媒報道，中國房地產業協會預計於
１０月１５日召集部分房企在京開座談會，針對目前房地產市場動盪，摸底房企情況並咨詢意見
。（ｄｗ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞12/10/2021
林鄭明午將往廣州出席論壇　周四到深圳介紹施政報告內容
專訪12/10/2021
【專訪】陶冬：美國政府疫情補貼　對勞工市場帶來巨大衝擊（有片）
開市Good Morning12/10/2021
黃瑋傑：吉利9月新能源車銷量有驚喜　買入定趁反彈減持？
財經熱話11/10/2021
本地銀行股持續穩升　匯控獲多間大行唱好連升五日
中國故事11/10/2021
《神州經脈》中美視像會談　交易電價上浮空間擴　人行收水A股軟
專訪11/10/2021
【專訪】陶冬：港府開拓發展北部都會區　意在跟上國家發展步伐（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金