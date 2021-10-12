【加碼調控】北京今年第二批住宅集中供地逾六成延期出讓

《經濟通通訊社１２日專訊》北京市今年第二批次商品住宅用地集中供應競買申請１１日截

止，其中僅有１６宗地獲得競買申請，另外２６宗用地掛牌時間進行了延期調整，佔比逾六成。

據內地媒體報道，延期原因或為無人報價。

北京市規劃和自然委員會在其官微上表示，８月３０日北京集中公告本年度第二批次商品住

宅用地，共計４３宗，土地面積約２４５公頃，其中平谷區一宗招標項目已於９月２７日成交。

１０月１１日剩余掛牌項目競買申請截止，共有１６宗地接到有效競買申請，參與競買企業共計

５０余家（次），涉及央企、國企和民企。

另外，周一杭州也宣布終止原定於１０月１２日出讓的１７宗地塊，包括此前因報名人數不

足流拍的１０宗地塊，這在杭州本輪集中供地中的佔比逾五成。截至目前，全國共有７個集中供

地城市發布停牌公告，有６個城市有部分地塊發生流拍，其中沈陽累計有２４宗地塊在開拍前一

天中止出讓，濟南有２０宗，天津１９宗，上海７宗。

嚴厲調控下內地樓市步入寒冬，房企拿地意願低迷。據內媒報道，中國房地產業協會預計於

１０月１５日召集部分房企在京開座談會，針對目前房地產市場動盪，摸底房企情況並咨詢意見

。（ｄｗ）

