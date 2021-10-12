【中概焦點】「雙減」壓力下，美股上市公司精銳教育宣布暫停營業

《經濟通通訊社１２日專訊》美股上市公司精銳教育今日發家長信，宣布暫停營業，成「雙

減」下首家倒下的美股教培公司。公告前，精銳各地校區及旗下學前教育板塊子公司已爆發數日

維權退費風波。知情人士表示，精銳資金鏈已確認斷裂，但是否可以申請破產，仍在於屬地政府

意願。

家長信中稱，精銳教育已無法維持正常運營，決定即日起暫停營業，全面轉型非學科業務。

該信現已在精銳各校區張貼，要求各辦學點工作人員接待辦理家長進行退費登記。

據媒體報道，有子公司員工表示，早前負責人口頭通知，原本１０月８日的發薪日將延至

２６日，引發員工停課維權，另有家長表示，精銳教育主打中小學高端一對一學科培訓，客單價

高者達每課時千元。在各區家長的各維權群中，數十萬預付費未消的情況比比皆是。有１１日前

往精銳總部維權的家長稱，其所見退費登記已達數千萬元。

教育部門表示，上月起開始對精銳集團帳戶進行監管，至２７日該監管帳戶僅有兩千余萬元

現金，距家長預付費、員工工資等緊要資金缺口相距甚遠。

有接近教育部門的知情人士表示，精銳資金鏈已確認斷裂，但是否可以申請破產，仍在於屬

地政府意願。與申請破產清算不同，政府壓力下，「雙減」下教培公司多選擇「暫停營業，盡責

後退場」，這已成教培業倒閉的特殊路徑。但如暫時無法破產，同業互助、非學科轉型等方式也

恐難以支撐精銳的巨大體量與缺口。（ｄｗ）

