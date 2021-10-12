【解決電荒】發改委：推動工商戶進電力市場，居民、農業電價不變

《經濟通通訊社１２日專訊》國家發展改革委發布《關於進一步深化燃煤發電上網電價市場

化改革的通知》，推動工商業用戶都進入市場。有序推動尚未進入市場的工商業用戶全部進入電

力市場，取消工商業目錄銷售電價。保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定。居民（含執行

居民電價的學校、社會福利機構、社區服務中心等公益性事業用戶）、農業用電由電網企業保障

供應，保持現行銷售電價水平不變。

通知提出，避免不合理行政干預，各地要嚴格按照國家相關政策要求推進電力市場建設、制

定並不斷完善市場交易規則，對電力用戶和發電企業進入電力市場不得設置不合理門檻，不得組

織開展電力專場交易，對市場交易電價在規定範圍內的合理浮動不得進行干預，保障市場交易公

平、公正、公開。國家發展改革委將會同相關部門進一步加強指導，對地方不合理行政干預行為

，通過約談、通報等方式及時督促整改。



＊加快落實分時電價政策＊



發改委強調，各地要加快落實分時電價政策，建立尖峰電價機制，引導用戶錯峰用電、削峰

填谷。電力現貨市場未運行的地方，要做好市場交易與分時電價政策的銜接，市場交易合同未申

報用電曲線以及市場電價峰谷比例低於當地分時電價政策要求的，結算時購電價格按當地分時電

價峰谷時段及浮動比例執行。

此外，將進一步放開各類電源發電計劃；健全電力市場體系，加快培育合格售電主體，豐富

中長期交易品種，加快電力現貨市場建設，加強輔助服務市場建設，探索建立市場化容量補償機

制。（ｗｌ）

