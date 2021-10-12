  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/10/2021 11:26

【解決電荒】內地擴大電價浮動上下限，發改委稱對物價影響有限

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家發展改革委發布《關於進一步深化燃煤發電上網電價市場
化改革的通知》，將燃煤發電市場交易價格浮動範圍由現行的上浮不超過１０％、下浮原則上不
超過１５％，擴大為上下浮動原則上均不超過２０％，高耗能企業市場交易電價不受上浮２０％
限制。電力現貨價格不受上述幅度限制。
　　國家發改委價格司副司長、一級巡視員彭紹宗於今日召開的發布會上表示，用電多的高耗能
行業，市場電價不受上浮２０％限制，有利於更好的發揮市場機制作用，更靈活反應電力供需形
勢和成本變化，在一定程度上緩解燃煤發電企業經營困難，激勵企業增加電力供應，抑制不合理
電力需求，改善電力供求狀況，更好保障電力安全穩定供應。
　　他強調，如果市場交易電價上浮，會在一定程度推高企業特別是上游生產企業用電成本，對
工業生產者價格指數（ＰＰＩ）有一定推升作用，但改革措施有利於改善電力供求狀況，更好保
障企業用電需求，促進企業平穩生產、增加市場供給。此次深化燃煤發電上網電價市場化改革，
總體上有利於物價穩定，此次改革對物價水平的影響有限。
　　根據《通知》，燃煤發電電量原則上全部進入電力市場，通過市場交易在「基準價＋上下浮
動」範圍內形成上網電價。現行燃煤發電基準價繼續作為新能源發電等價格形成的掛鈎基準。與
此同時，有序推動工商業用戶全部進入電力市場，按照市場價格購電，取消工商業目錄銷售電價
。居民、農業用電價格則維持不變。（ｗｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞12/10/2021
林鄭明午將往廣州出席論壇　周四到深圳介紹施政報告內容
專訪12/10/2021
【專訪】陶冬：美國政府疫情補貼　對勞工市場帶來巨大衝擊（有片）
開市Good Morning12/10/2021
黃瑋傑：吉利9月新能源車銷量有驚喜　買入定趁反彈減持？
財經熱話11/10/2021
本地銀行股持續穩升　匯控獲多間大行唱好連升五日
中國故事11/10/2021
《神州經脈》中美視像會談　交易電價上浮空間擴　人行收水A股軟
專訪11/10/2021
【專訪】陶冬：港府開拓發展北部都會區　意在跟上國家發展步伐（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【周一加油站】好禮Cheer You Up — 賞Peter Rabbit 布袋

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金