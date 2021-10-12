【解決電荒】內地擴大電價浮動上下限，發改委稱對物價影響有限

《經濟通通訊社１２日專訊》國家發展改革委發布《關於進一步深化燃煤發電上網電價市場

化改革的通知》，將燃煤發電市場交易價格浮動範圍由現行的上浮不超過１０％、下浮原則上不

超過１５％，擴大為上下浮動原則上均不超過２０％，高耗能企業市場交易電價不受上浮２０％

限制。電力現貨價格不受上述幅度限制。

國家發改委價格司副司長、一級巡視員彭紹宗於今日召開的發布會上表示，用電多的高耗能

行業，市場電價不受上浮２０％限制，有利於更好的發揮市場機制作用，更靈活反應電力供需形

勢和成本變化，在一定程度上緩解燃煤發電企業經營困難，激勵企業增加電力供應，抑制不合理

電力需求，改善電力供求狀況，更好保障電力安全穩定供應。

他強調，如果市場交易電價上浮，會在一定程度推高企業特別是上游生產企業用電成本，對

工業生產者價格指數（ＰＰＩ）有一定推升作用，但改革措施有利於改善電力供求狀況，更好保

障企業用電需求，促進企業平穩生產、增加市場供給。此次深化燃煤發電上網電價市場化改革，

總體上有利於物價穩定，此次改革對物價水平的影響有限。

根據《通知》，燃煤發電電量原則上全部進入電力市場，通過市場交易在「基準價＋上下浮

動」範圍內形成上網電價。現行燃煤發電基準價繼續作為新能源發電等價格形成的掛鈎基準。與

此同時，有序推動工商業用戶全部進入電力市場，按照市場價格購電，取消工商業目錄銷售電價

。居民、農業用電價格則維持不變。（ｗｌ）

