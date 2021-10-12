【解決電荒】穆迪：內地限電若持續冬季，將影響全國甚至全球經濟

《經濟通通訊社１２日專訊》穆迪今日發布報告稱，中國拉閘限電及由此導致的各工業部門

生產中斷具有負面信用影響，但若相關措施只是暫時現象，則對國內經濟增長和穆迪受評的企業

影響有限。但是相關成本由各行業分擔的程度不一。若上述情況持續較長時間，比如持續到冬季

，相關影響將蔓延至全國經濟，甚至可能影響全球經濟。更多公司將由於電力或投入短缺，或兩

者兼而有之而被迫中斷生產。鑒於普遍聯繫性，這可能影響整個亞太區供應鏈以及提高整個供應

鏈價格。一些公司將把更高電力成本轉嫁給客戶，從而抑制了消費者的購買力。

穆迪認為，中國政府有支持經濟的政策工具，從而確保經濟增速總體符合預測 （２０２１

年預測增速為８﹒３％，２０２２年預測增速下調至５﹒５％） 的同時又能維持必需品和服務

的持續供應。

這些政策工具包括貨幣和財政政策，例如向部分行業如發電企業提供補貼、上調電價從而令

發電企業能將成本轉嫁給客戶，以及優先基本商品和服務的電力供應。一些行業將需要至少承擔

部分成本，例如燃煤發電企業即使在高煤價的環境下也要維持一定電力供應。



＊未來十年火電仍是中國電力結構核心組成部分＊



報告又指，拉閘限電有望堅定中國促進可再生能源、核電和電力儲存基礎設施供應以降低對

煤電的依賴度的決心，特別是那些依賴煤電的省份。限電措施也將把政府的注意力集中於有效的

電價改革上，因為煤電標杆上網電價調整機制目前缺乏對煤價波動的有效成本轉嫁。

同時，限電措施表明，雖然政府致力於減少碳排放，但在未來至少十年內，可預測性高於可

再生能源的火電仍將是中國電力結構的核心組成部分。（ｗｌ）

