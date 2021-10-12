【重拳監管】教育部：校外培訓機構登記為非營利前暫停招生收費

《經濟通通訊社１２日專訊》教育部校外教育培訓監管司近日就校外培訓機構「營改非」工
作作出部署，要求把握２０２１年底前完成登記工作的時間節點，確保如期完成。現有培訓機構
在完成非營利性機構登記前，應暫停招生及收費行為。對於未選擇登記為非營利機構的現有培訓
機構，應當設定截止日期，日期屆滿，由教育部門依法終止其辦學資格或調整辦學內容。（ｗｌ
）
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