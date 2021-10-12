【ＦＯＣＵＳ】中央巡視２５家金融單位，「糾內鬼」啟大戲？

【ＦＯＣＵＳ】地產「三條紅線」、科技「反壟斷」、教育「雙減」，下一記重拳輪到金融

「糾內鬼」？

繼中紀委９月底預告，將對２５家金融單位黨組織開展巡視後，內地最具權威的金融監管部

門之一的銀保監會，周一（１１日）正式確認中央第四巡視組進駐。此外，今次動作還覆蓋從中

央直屬金融監管機構、主權財富基金、國有資產管理公司，到主要股份制銀行、兩大證交所、三

大險企等。



＊深入查找監管者「政治偏差」＊



項俊波（中保監原主席）、劉士余（中證監原主席）、王銀成（人保集團原總裁）、賴小民

（華融公司原董事長）、胡懷邦（國開行原董事長）、蔡鄂生（中銀監原副主席）……金融界「

打大佬」風暴未停，國慶前幾日，中紀委一份看似尋常的公告令人側目。

公告稱，十九屆中央第八輪巡視將對２５家金融單位黨組織開展巡視，包括人行、外匯局、

銀保監、證監、滬深交易所等份屬「監管者」的單位全數在列，為繼２０１５年十八屆中央第三

輪巡視覆蓋２１家金融機構後，史上首次專門集中金融系統。

最具權威的銀保監周一（１１日）證實，中央第四巡視組已進駐，並將於未來兩個月深入查

找政治偏差，重點檢視「落實服務實體經濟」、「防控金融風險」、「深化金融改革」三項任務

情況等。



＊縱容野蠻擴張隨時牽腐敗大案＊



另據《華爾街日報》報道，同在巡視對象之列的政策性銀行、股份制銀行、險企、資產管理

公司等，其與私企巨頭之間的貸款、投資往來，同是焦點。

坊間一直盛傳，多家重磅金融機構跟恒大、螞蟻、滴滴等的野蠻生長盤根錯節。因此，相關

機構有無利用信貸審批權設租尋租、違規放貸；有無挪用金融資金獲取利益、投機經營；有無利

用信托受益權轉讓等金融交易斂財等，恐隨時牽扯金融腐敗，爆出置系統風險於不顧的內鬼大案

。

無獨有偶，美國民主黨進步派Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｗａｒｒｅｎ近日也大肆抨擊美聯儲的

「腐敗文化」，並要求ＳＥＣ調查幾位主要官員的股票交易。事件持續發酵，勢令至今懸而未決

的主席鮑威爾的連任之路更加複雜化。

恒大債務風波塵埃未定，內地金融機構的「守門人」即迎來巡視大戲，或顯示正籌謀於變局

中開新局的北京，系統性檢視核心風險已近刮骨療毒階段。

