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12/10/2021 10:45

【中概焦點】貝殼找房回應上海研發部門全員被裁：業務調整

　　《經濟通通訊社１２日專訊》針對上海研發團隊裁員的傳聞，貝殼找房方面表示，今年以來
，行業環境發生較大變化，公司據此對上海地區金融等部分業務進行調整。對於此次調整涉及到
的員工，將嚴格遵守國家勞動法等相關法律法規進行妥善安排，同時為其優先提供內部轉崗機會
。此前有媒體報道，貝殼找房上海研發團隊全員被優化，裁員補償為「Ｎ＋３」。（ｃａ）

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