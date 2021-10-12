【解決電荒】瑞銀財富管理：能源價格明年將趨於穩定

《經濟通通訊社１２日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室報告指出，隨著能源供應上升和
庫存回升，價格明年料將趨於穩定或緩和。新增的煤炭和天然氣產能在關鍵地區增加，而新增產
能不太可能在短時間內暫停，如果淡季需求放緩，或如果北半球冬季天氣比預期溫和，新增產能
可能令能源價格加速下行。
另外，政府和企業將重新評估向可再生能源的短及長期過渡計劃，例如，加快對電池儲能的
投資，或更多通過碳抵消來實現短期排放目標。（ｃａ）
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