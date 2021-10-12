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即市新聞

12/10/2021 09:19

【聚焦人幣】內媒：深圳市政府在港發離岸人民幣債券路演完成

　　《經濟通通訊社１２日專訊》內地傳媒引述深圳市財政局消息報道，深圳市日前在香港發行
離岸人民幣地方政府債券路演順利完成，標誌著首宗境外地方政府發債啟動。受疫情影響，此次
債券發行路演在深圳市開展，香港金管局以連線方式參加了主要面向亞洲投資者的路演。

＊港交所今舉行敲鑼儀式＊

　　港交所（００３８８）將於今日下午一時，在香港金融大會堂舉行敲鑼儀式，以歡迎深圳市
人民政府在港發行離岸人民幣債券，而深圳證券交易所會同時以網上連線形式舉行敲鐘儀式，預
期會於儀式上公布發債詳情。
　　深圳市預計在香港發行５０億元離岸人民幣地方政府債券，年期包括２、３、５年，其中３
年及５年期為綠色債券，用於水治理項目及具有新一代城市雨洪管理概念的「海綿城市」相關項
目。

＊金管局：有利豐富離岸人民幣債券品種＊

　　深圳市財政局局長代金濤向投資者進行路演演示，就深圳市發展歷程、發展現狀與信用實力
進行介紹，並就未來發展目標進行展望。代金濤還就來自「一帶一路」沿線國家和地區、離岸人
民幣金融中心等國際投資人和中資投資人普遍關心的發行背景、深港合作、財政收支和債務情況
、募集資金用途、定價邏輯及流動性等方面問題進行了回應。
　　金管局助理總裁陳維民表示，此次發行離岸債對於推動人民幣國際化進程具有重要意義，有
利於豐富離岸人民幣債券品種，完善債券收益率曲線，給予離岸債券市場更多定價的參照；此次
發行也有利於為中國內地地方政府債券開拓國際市場，提升國際關注度；同時，在推進深港金融
合作，促進綠色、循環、低碳發展等方面具有深刻意義。
　　報道指，債券已由金管局納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單，證券功能及交易場
景拓寬將有助提升債券流動性水平。（ｃｌ）

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