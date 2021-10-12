港府延長大部分社交距離措施，健身中心新增兩項「疫苗氣泡」安排

《經濟通通訊社１２日專訊》香港政府宣布將刊憲延續現行大部分社交距離措施的有效期

１４天，直至１０月２７日為止，並就健身中心新增兩項「疫苗氣泡」安排。如果健身中心符合

各項包括通風標準等額外防疫要求，可以在員工已完成接種疫苗及參加者佩戴口罩下放寬訓練小

組或課堂的分組人數上限至１２人，以及在所有員工及使用者均已完成接種疫苗的情況下，容許

顧客在運動時無須佩戴口罩。

食物及衞生局發言人表示，現時在國際間流行的變異病毒株傳播力極強。即使本港已實施極

嚴密的外防輸入措施，仍有機會出現少數本地個案。為防止疫情在社區爆發，本港有必要維持大

部分現行的社交距離措施。

不過，健身中心如符合規定，可以容許顧客在運動時無須佩戴口罩，以及每個分組不超過

１２人的訓練小組或課堂可以進行，條件包括所有身處進行有關訓練小組或課堂房間內的員工均

已完成接種疫苗或未能接種疫苗者須定期接受檢測、每個分組之間相距至少１﹒５米、房間內的

換氣量已達到每小時至少６次或已按實際情況加裝符合指定規格的空氣淨化設備，以及所有使用

者在進入健身中心前必須利用其手機上的「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維

碼等。（ｃｌ）

