【新冠疫苗】港府向新冠疫苗全球獲取機制捐贈７５０萬劑阿斯利康

《經濟通通訊社１２日專訊》政府今日公布，香港政府與全球疫苗免疫聯盟和藥廠阿斯利康

達成三方協議，向新冠疫苗全球獲取機制（ＣＯＶＡＸ）捐贈７５０萬劑阿斯利康新冠疫苗。

香港目前已經採購並認可作緊急使用合共１５００萬劑科興和復必泰疫苗，在每人接種兩劑

的情況下，足夠供全港市民接種。政府亦預期科興和德國藥廠ＢｉｏＮＴｅｃｈ╱復星醫藥可按

採購協議繼續按需求為香港提供穩定的疫苗供應。有見及此，政府購入的７５０萬劑阿斯利康疫

苗沒有需要付運到港。



＊明年第二季前分批付運＊



港府向ＣＯＶＡＸ捐贈的７５０萬劑疫苗將會捐予ＣＯＶＡＸ預先市場承諾援助的合資格經

濟體，並會於明年第二季前分批付運。

政府發言人表示，在向ＣＯＶＡＸ捐贈阿斯利康疫苗的同時，特區政府會繼續參與ＣＯＶＡ

Ｘ以獲取其他不能透過雙方採購協議採購的疫苗，但我們只會在小心考慮香港的需求和疫苗的科

學實證等因素後才行使我們購買疫苗的權利。

截至１０月１１日，本港超過６７％的市民已接種了第一劑疫苗。港府會繼續推行措施，鼓

勵特定群組接種疫苗，尤其是７０歲以上的長者，以保護他們在不幸染疫時免於出現重症情況，

同時為香港建立保護屏障。此外，港府會考慮專家意見，並參考國際經驗和海外做法，繼續就採

購疫苗加強劑或新一代疫苗與藥廠進行磋商，以期更有效應對新變異病毒株。（ｃｌ）

