【企業盈警】偉俊集團（０１０１３）料中期虧損擴至２７００萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》偉俊集團控股（０１０１３）公布，預期截至９月３０日止中

期虧損約２７００萬元，同比擴大約４９％。

該集團指，淨虧損增加主因去年８月和１１月發行的可換股債券於期間尚未贖回，導致財務

成本大幅增加約１５００萬元，但預期收入同比升介乎８０％至１００％。

該集團預期於本月１５日公布業績。（ｗｈ）

