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即市新聞

12/10/2021 08:07

中國恒泰（２０１１）逾７３％股權遭委接管人，申請今早復牌

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國恒泰集團（０２０１１）公布，獲Ｃｈａｎ　Ｈｏ　Ｙａ
ｎ及Ｄ＆Ｐ　Ｃｈｉｎａ　（ＨＫ）　Ｌｉｍｉｔｅｄ之Ｌｉ　Ｋｉｎ　Ｌｏｎｇ　Ｋｅｎｎｙ
作為接管人通知，獲委任為約７３﹒４６％股權的共同及個別接管人。該集團於本月８日停牌，
申請今天上午９時起恢復股份買賣。
　　該集團指，有關接管人乃由中國華融資產管理（０２７９９）作為債權人簽署的３份接管人
委任契約，相關股份乃由Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｅａｇｌｅ、Ｃｈｉｎａ　Ｓｕｎ及Ｇｏｌｄｅｎ　
Ｄｉａｍｏｎｄ各自就債權人向該３間公司授出最高本金總額５﹒４７億元之有抵押定期貸款融
資質押，且以債權人為受益人。該集團指，Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｅａｇｌｅ分別由執行董事兼主席
莊衛東擁有９０％及由Ｗｕ　Ｊｉｎｍｉｎｇ擁有１０％，Ｃｈｉｎａ　Ｓｕｎ由執行董事兼總
裁邱傳智全資擁有，而Ｇｏｌｄｅｎ　Ｄｉａｍｏｎｄ由非執行董事林萍、執行董事兼副總裁麥
融斌及Ｐａｎ　Ｌｕ分別擁有６０％、２５％及１５％。
　　該集團指，無法確定委任接管人之有效性。由於相關股份佔約７３﹒４６％，委任接管人可
能導致相關股份出售予其他第三方買方，倘任何買方收購後持３０％或以上投票權，則可能觸發
強制性全面收購要約。據債權人所告知，正與第三方討論貸款及相關股份，可能或可能不會導致
強制性全面要約。（ｗｈ）

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