《日入而息》深圳在港發人民幣債，８號風球生效，港股跌３６２點

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人行潘功勝：深圳在港發人民幣債進一步擴大中國債市對外開放水平

深圳市長表示樂見施政報告提出擴大跨境人民幣資金雙向流通管道

林鄭月娥稱深圳在港發人民幣債是推動人民幣國際化的重要里程碑

金管局表示深圳政府在港發債具示範意義，有利推動人民幣國際化

港交所（００３８８）深圳市在港發行離岸人民幣地方債進一步鞏固香港地位

林鄭月娥稱香港作為國際金融中心的表現「非常好」；林鄭澄清房委會代交津貼非建議，懲罰房

委會報道誇大；新制度仍歡迎不同政治立場的人參選；明天下午往廣州出席論壇，周四到深圳介

紹北部都會區；深圳在港發人民幣債是推動人民幣國際化的重要里程碑

港府延長大部分社交距離措施，健身中心新增兩項「疫苗氣泡」安排

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《即日市況》

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恒指低收３６２點報２４９６２，科指跌２０３點報６１９９

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《深滬股市》

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滬綜指跌１﹒２５％，金融業陷監管風暴券商股大跌

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《美元匯價》

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暫時仍然不建議高追英鎊

歐元最新報１﹒１５５８╱６２，日圓最新報１１３﹒２８╱３１

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《公司業績》

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中煤能源（０１８９８）料首三季純利按年增長１﹒９倍至２

﹒２倍

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《公司資訊》

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港交所（００３８８）深圳市在港發行離岸人民幣地方債進一步鞏固香港地位

友佳國際（０２３９８）９個月銷售額按年升１４％

中國新經濟投資（０００８０）截至９月底每股淨資產值約０﹒１４元

中銀香港（０２３８８）碎股易服務擴至所有客層，延長沽出碎股優惠

據報柳傳志退休後仍收近１億人幣年薪，聯想控股（００９９２）消息嚴重失實

中銀香港（０２３８８）推「智方便」手機開戶服務，擬拓展至分行應用

華邦科技（０３６３８）附屬出售九龍灣企業廣場二期物業，涉７８８０萬元

歐康維視生物（０１４７７）乾眼症藥物獲中國藥品審評中心批准臨床試驗

環球信貸（０１６６９）同意向客戶授出２４個月有抵押貸款１７００萬元

虎都（０２３９９）執行董事兼總經理同心辭任

周大福（０１９２９）次季度零售值按年增５５﹒８％，港澳同店銷售增５７﹒７％

晨訊科技（０２０００）９月份收入６１９０萬元，按月升２９﹒８％

華訊股份（００８３３）法院已經接納深圳德訊法律訴訟延期申請

北控城市資源（０３７１８）附屬中標茂名市兩個項目，合約總值１﹒２１億元人民幣

康方生物（０９９２６）免疫疾病治療新藥獲准開展ＩＩ期臨床研究

信星鞋業（０１１７０）越南廠房昨已恢復局部生產，約三成員工復工

裕元集團（００５５１）９月綜合經營收益淨額跌２３﹒７％至５﹒４２億美元

寶勝國際（０３８１３）９月綜合經營收益淨額按年跌２８﹒５％

萊蒙國際（０３６８８）首９個月預售額約１５﹒６７億元

寶新置地（００２９９）張曉東已辭任執行董事、副主席等職位

江山控股（００２９５）首９月總發電量按年增長４％至１０１萬兆瓦時

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《國企紅籌》

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中石化煉化工程（０２３８６）首９個月新簽訂合同總值按年升１﹒９％

上實城市開發（００５６３）獲項目管理服務協議，管理費涉１２８０萬元人民幣

中金（０３９０８）中國科創實力與美國仍有較大差距，籲加大研發投入支持

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《神州民企》

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花樣年（０１７７７）中國架構合併，成立債務與資產重組小組

中國奧園（０３８８３）悉數贖回本金額１５億元人民幣境內債券

新力控股（０２１０３）１０月１８日到期債券可能會違約

德信中國（０２０１９）控股股東購買公司發行２０２２年本金７０萬美元票據

恒鼎實業（０１３９３）９月原煤產量按年減少３０％至２６﹒３萬噸

復宏漢霖（０２６９６）用於治療實體瘤及淋巴瘤新藥在內地完成首例受試者給藥

龍湖（００９６０）９月合同銷售按年跌３３％至２０２億元人民幣

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《中國要聞》

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機構料９月Ｍ２續降至８﹒１％，社融、人幣貸略增

調查顯示三季度上海消費者購房意願大幅下跌

「圓規」逼近，深圳台風預警升為黃色，學校停課

聯合國交通大會１４日舉行：冀刺激全球經濟復甦

人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠９００億元；人行潘功勝稱深圳在港發人民幣債進一步

擴大中國債市對外開放水平

中原地產表示上周上海樓市成交環比下滑逾五成

傳中房協將召房企在京開座談會，討論應對樓市動盪

習近平稱中國將構建起碳達峰、碳中和１＋Ｎ政策體系；中國率先出資１５億元人民幣成立生物

多樣性基金

深圳市長表示樂見施政報告提出擴大跨境人民幣資金雙向流通管道

調查顯示三季度上海企業家投資信心下降

報告指第三季度新房找房熱度同比下跌９﹒６％

據報成都房地產商會將組織房企開會，交流遇到的困難

７５％加國人反對引入華為５Ｇ，中方稱不應歧視中企

廣州市住建局表示廣州公租房可遷入戶籍

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒１％，報１６４６２點

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《其他消息》

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林鄭月娥稱香港作為國際金融中心的表現「非常好」；林鄭澄清房委會代交津貼非建議，懲罰房

委會報道誇大；新制度仍歡迎不同政治立場的人參選；明天下午往廣州出席論壇，周四到深圳介

紹北部都會區；深圳在港發人民幣債是推動人民幣國際化的重要里程碑

林鄭籲留意天文台風暴訊息，會檢視如何改善訊息發放

許正宇稱不擔心北部都會區構成公共財政負擔

教育局表示學生人數下跌屬結構性，將停辦長期大量剩餘學位地區學校

薛永恒稱港府過去四年投放逾１３００億推動創科發展

房委會表示一直努力增加公屋供應，工作獲特首肯定

中聯辦據報交給香港一份５００項政策要求的待辦清單

金管局表示深圳政府在港發債具示範意義，有利推動人民幣國際化

壹傳媒６前高層涉違國安法案，押後至１２﹒２８再訊

澳門氣象局預計今晚至凌晨或改掛８號風球

恒生前一姐鄭慧敏逝世，安息禮本周五舉行

大華銀行料港第四季ＧＤＰ增５﹒６％，商品出口復甦

新能源運輸基金新批十宗申請，涉資助額約５９６萬元

深股通額度全日用近３億元，陸股通淨流出近１４億元；滬股通額度全日用逾６億元，陸股通明

後日關閉

天文台剛發出８號東北烈風或暴風信號

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《加碼調控》

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９月上海新樓成交面積按月跌三成，中原表示不期待銀十

北京今年第二批住宅集中供地逾六成延期出讓

杭州１７幅土地終止出讓，熱門地塊亦無企業報價

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《恒大困局》

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恒大（０３３３３）再「甩底」，據報無按時支付近１﹒５億美元債息

恒大汽車（００７０８）目標確保恒馳明年初天津工廠下線

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《解決電荒》

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內地擴大電價浮動上下限，發改委稱對物價影響有限

山西省政府表示受強降雨影響臨時性停產煤礦基本恢復

瑞銀財富管理表示能源價格明年將趨於穩定

發改委表示推動工商戶進電力市場，居民、農業電價不變；改革進一步理順煤電關係，建市場化

電價機制

穆迪表示內地限電若持續冬季，將影響全國甚至全球經濟

能源局赴國家能源集團開展能源保供工作調研

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《重拳監管》

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教育部表示校外培訓機構登記為非營利前暫停招生收費

遭餓了麼訴不正當競爭，美團履行判決賠１００萬元人民幣

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《新冠肺炎》

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港府延長大部分社交距離措施，健身中心新增兩項「疫苗氣泡」安排

林鄭稱短期內邀專家開會，討論何時啟動第三針疫苗

信和第二輪抽獎活動已抽出２０名獎學金得獎青年

港府向新冠疫苗全球獲取機制捐贈７５０萬劑阿斯利康

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