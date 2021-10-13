《油金掠影》周二油價走勢反覆，金價因通脹風險稍走高

《經濟通通訊社１３日專訊》油價上日交投熾熱，布蘭特期油盤中一度高見８４﹒２３元（
美元﹒下同）高位，最低曾見８２﹒７２元，收報每桶８３﹒４２元，微跌０﹒２３元或０﹒２
％。紐約期油盤中高低介乎８１﹒６２至７９﹒４７元間，收報每桶８０﹒６４元，小升０﹒
１２元或逾０﹒１％。
中國日益加劇的能源及電力短缺，令動力煤期貨再度攀升，漲升超過一成。中國宣布將於本
周五有序放開全部燃煤發電電量上網電價。
國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）將２０２１年全球增長預測，由７月時預測的６％下調至５﹒
９％，維持２０２２年增長預測於４﹒９％不變。ＩＭＦ又指，持續的供應鏈中斷和物價壓力，
將影響美國和其他主要工業大國的增長前景。
＊滯脹風險推動金價，分析師料年底或升至１９００元＊
能源危機導致的通脹風險，蓋過美元走高的壓力，現貨金收高０﹒３％，收每盎司１７５９
﹒３１元結算，紐約期金稍升０﹒２％，以每盎司１７５９﹒３元結算。
通脹風險推高金價，有分析師預期，若滯脹風險日益增強，金價年底前可能達到１９００元
，因為即使聯儲局開始縮減量化寬鬆，利率也應該保持在相對較低水平。
市場目前聚焦今日稍後公布的聯儲局會議記錄和美國ＣＰＩ數據。
其餘貴金屬方面，白銀收低０﹒２％，報每盎司２２﹒５２元，鉑金微升０﹒１％，報每盎
司１００９﹒３７元，鈀金下滑２﹒５％，報每盎司２０５８﹒７１元。（ｈｃ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動