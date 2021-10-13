【外圍經濟】英財相呼籲Ｇ７加緊合作，解決供應鏈斷裂問題

《經濟通通訊社１３日專訊》英國財政大臣辛偉誠周三呼籲，７大工業國（Ｇ７）應更緊密
合作，解決新冠疫情造成的供應鏈斷裂問題。
辛偉誠本周在華盛頓參加國際貨幣基金會（ＩＭＦ）和世界銀行年會期間，與各國財長會晤
。他發表聲明指，各國合作是應對共同挑戰的關鍵。
辛偉誠還打算鼓勵富國將ＩＭＦ新分配的６５００億美元特別提款權（ＳＤＲ），部分份額
轉給貧困國家，以改善其醫療保健和應對氣候變化。（ｊｆ）
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