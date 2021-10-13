【國際要聞】美韓安全官員華府會面，美方願無前設條件下與朝對話

《經濟通通訊社１３日專訊》南韓總統府國家安保室室長徐薰到訪美國首都華盛頓，當地時

間周二與美國國家安全顧問沙利文會談。沙利文重申，美國不敵視北韓，願在無前設條件下與平

壤對話。白宮呼籲北韓就朝鮮半島無核化作認真及持續的對話。

徐薰敦促北韓正面回應美方的橄欖枝。雙方同時強調，美韓同盟是東北亞和印太地區和平繁

榮安全的關鍵。（ｊｆ）

