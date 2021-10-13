【外圍經濟】晶片短缺影響產能，蘋果手機減產達一千萬部拖累股價

《經濟通通訊社１３日專訊》外電引述知情人士稱，由於全球晶片長期短缺，蘋果公司可能
把ｉＰｈｏｎｅ１３系列手機的產量削減達１０００萬部。消息令蘋果股價下跌１﹒５５％，報
１３９﹒３２元。
蘋果原擬生產９０００萬部新系列手機。彭博社報道指，由於博通和德州儀器晶片供貨困難
，因此總產量將下降。蘋果暫未回應有關報道。蘋果早在２個多月前公布第３季財報時就曾預警
，晶片短缺正影響其供貨。（ｊｆ）
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