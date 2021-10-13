【虛幣世界】摩通ＣＥＯ評論比特幣令市場低落，虛幣價格低走　　

《經濟通通訊社記者李皆穎１３日專訊》由於摩根大通首席執行官傑米。戴蒙 （Ｊａｍｉ

ｅ Ｄｉｍｏｎ）批評比特幣不值錢，又質疑比特幣總供應量是否確實２１００萬，消息令整個

虛擬貨幣價格低走。目前比特幣恐懼與貪婪指數於上周進入「極度貪婪」領域，處於自 ９ 月

初以來的最高水平，此前比特幣出現大幅拋售。

一些分析師認為，最近加密貨幣價格的上漲是由於猜測美國證券交易委員會 （ＳＥＣ）

將最終批准比特幣交易所交易基金 （ＥＴＦ）上市，但其他分析指對於批准比特幣ＥＴＦ推出

是否有利仍有保留。另外，幣安再向幣安智能鏈 （ＢＳＣ） 項目投入 １０ 億美元，以進

一步促進 ＢＳＣ 的增長，ＢＳＣ成為有史以來第一個擁有 １０ 億用戶的區塊鏈生態系統

。

主要虛擬貨幣價格走勢不一，比特幣現報５６２７３﹒８４元（美元．下同），跌１﹒１０

％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３５０９﹒３０元，升０﹒２６％；ＸＲＰ現報１﹒

１０元，跌２﹒０４％；Ｃａｒｄａｎｏ報２﹒１３元，跌１﹒２１％；Ｓｔｅｌｌａｒ報０﹒

３３３８３９，跌１﹒７１％。

